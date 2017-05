43-åringen slo og sparket kameraten til døde i desember 2014.

En 43 år gammel mann er i lagmannsretten dømt til fengsel i seks år og tre måneder for å ha sparket og slått en mann til døde på Stord.

Hendelsen skjedde da de to mennene og deres ektefelle og samboer var samlet i et vennelag i Sagvåg på Stord i desember 2014, skriver Haugesunds Avis.

Utpå morgenkvisten 7. desember, da kvinnene hadde lagt seg, begynte de to mennene å slåss. 43-åringen slo og sparket kameraten Torbjørn Bauge (50), som døde av skadene få timer etterpå.

Nektet straffskyld

Mannen har verken i tingretten eller i lagmannsretten erkjent straffskyld fordi han mener han handlet i nødverge.

Da ankesaken var til behandling i Gulating lagmannsrett, la aktor ned påstand om syv år og fire måneders fengsel. Mannen ble imidlertid dømt til seks år og tre måneders fengsel, det samme som i tingretten.

– Viktigst at han må stå til ansvar

Bistandsadvokat Elisabeth Rød som har bistått de etterlatte i saken forteller at de er fornøyde med dommen fra lagmannsretten. Dette til tross for at dommen ble lavere enn aktor la ned påstand om.

– For de etterlatte var det viktigste at tiltalte ble dømt og må stå til ansvar for handlingen som er begått. Min klient fikk også fullt medhold i de sivile krav, oppreisning og utgifter og er derfor fornøyd, sier Rød til Haugesunds avis.