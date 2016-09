Høyesterett har avvist forsikringsselskapet ACEs anke, og dermed blir lagmannsrettens dom i Terra-saken stående. Selskapet må betale nærmere 90 millioner kroner til åtte norske kommuner.

– Med dette er det satt punktum for kommunenes søksmål mot ACE, sier tidligere Hemnes-ordfører Kjell Idar Juvik til NRK.

I april i år avgjorde Borgarting lagmannsrett at kommunene i den såkalte Terra-saken skal få betalt 50 millioner kroner samt renter i erstatning for tapene de var påført av useriøse meglere i 2007 og 2008. Det var Haugesund kommune som førte saken på vegne av flere kommuner. Resultatet var det samme som i Oslo tingrett, og nå har altså Høyesterett avgjort saken.

Kommunene fikk medhold i at meglerne hadde vært uaktsomme og brutt sin opplysningsplikt. Etter at meglerfirmaet gikk konkurs, tok kommunene ut søksmål mot Terras forsikringsselskap for å få utbetalt ansvarsforsikring på inntil 50 millioner kroner.

Bakgrunnen for saken er at åtte norske kraftkommuner tapte store summer da de investerte fremtidige inntekter etter råd fra meklerne i Terra Securities AS. Dette var Hattfjelldal, Hemnes, Rana og Narvik i Nordland, Bremanger og Vik i Sogn og Fjordane, Kvinesdal i Vest-Agder og Haugesund i Rogaland.