En pensjonist er dømt til fengsel i seks år for å ha misbrukt fire barn. At han kjente samtlige er straffeskjerpende. Mannen anker.

Mannens to nabogutter var under ti år da de ble misbrukt, fremgår det av dommen, og nabomannen i 60-årene nøt stor tillit hos guttene og deres familier.

De to andre barna, en gutt over ti år og en jente under ti, var søskenbarn til den eldste nabogutten. Overgrepene skjedde i ulike perioder mot barna fra 2006 til 2015, slår Bergen tingrett fast. Den eldste gutten ble misbrukt i fire år, ifølge dommen.

– Bevisste og kyniske

Retten beskriver overgrepene som grove og mener de forsterkes ved at tiltalte var nabo og venn av ofrene og deres foreldre. Han deltok blant annet på ferier med to av familiene.

Overgrepene fremstår «som bevisste og kyniske, ved at tiltalte har vært særlig påpasselig med å planlegge handlingene og ellers gi tilkjenne at overgrepene må holdes hemmelig og ellers har innyndet seg med både voksne og barn ved å opptre som en slags hyggelig venn og onkel».

Frifunnet for bilder

Mannen var også tiltalt for å ha overgrepsbilder på sin PC, men ble frifunnet for dette, ettersom andre kunne ha benyttet PC-en hans til å surfe på nett.

Fakta: Dette er saken Mannen i 60-årene er pensjonist og er dømt til fengsel i seks år for seksuell omgang mot tre barn under 10 år og ett barn under 14 år.

De fornærmede er to nabogutter og de to søskenbarna til den ene nabogutten.

Mannen er også tiltalt for å ha utvist seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år, ved at han skal ha blottet seg for alle fire.

Han ble frifunnet for å ha vært i besittelse av ulovlige bilder av barn.

Tiltalte nekter straffskyld, men ble dømt til seks år fengsle i Bergen tingrett. Han anker dommen.

Retten fant det imidlertid bevist at han var skyldig i overgrepene, og avgjørelsen bygger i stor grad på at retten fant barnas forklaringer troverdige.

Savner sentrale element

Rune Håkon Tjomsland er forsvarer for den dømte mannen i 60-årene.

– Dommen ankes, og vi er uenige i bevisvurderingen og overrasket over at dommen ikke drøfter sentrale element som et sakkyndig vitne og en politietterforsker la vekt på under sine forklaringer, sier han.

Tjomsland tenker blant annet på et såkalt «hjemmeavhør» som var tema i retten. Den eldste gutten og hans søster hadde snakket med de to søskenbarna sine om hva som hadde skjedd med dem.

Politietterforskeren reagerte sterkt på avhørene og fortalte i retten at hun ble «nummen» da hun hørte om dem. Tjomsland argumenterte med at barna kunne ha blitt påvirket til å gi svar i en bestemt retning.

Ser bort fra vitner

Flere av vitnene ga mannen de beste skussmål, men retten mener dette ikke kan medføre «at bedømmelsen av bevisene generelt svekkes.»

I dommen heter det også at det «er ikke et krav at hvert enkelt moment skal være bevist utover enhver rimelig tvil, så lenge det etter en samlet vurdering av momentene ikke er rimelig tvil om konklusjonen».

Natt til 14. juni 2015 fortalte den eldste gutten at nabomannen hadde forgrepet seg på ham i en årrekke. Han forklarte at han sa fra til foreldrene fordi han i pinsen 2015 hadde en sterk mistanke om at søskenbarna ble misbrukt av mannen da de alle ferierte sammen. Saken ble anmeldt, mannen pågrepet og barna avhørt. En annen nabogutt forklarte også etter hvert at han var blitt misbrukt.

I låve og boblebad

Overgrepene som mannen nå er dømt for fant sted på hjemmeadressen og på ulike turer han hadde sammen med barna i Norge.

De skjedde i hans hus, i hans boblebad, i en låve og på et hotellrom med hans sovende kone til stede, ifølge dommen.

Den eldste guttens forklaringer fremstår som detaljert, realistisk og troverdig, mener dommerne. Gutten fikk også de beste skussmål fra sin lærer da hun vitnet.

Millionerstatning

Det ble lagt ned påstand om at den dømte fikk kontaktforbud mot barna, men dette var ikke retten enig i og viste til at han har en lang fengselsstraff foran seg samt at barna blir eldre.

I tillegg til fengselsstraffen på seks år må han betale 1,1 millioner kroner i erstatning.