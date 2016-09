Flertallet i fylkestinget er enige: «Norges beste skole» legges ned.

Flere videregående skoler blir lagt ned av fylkestinget, etter at flertallet er blitt enige om en ny skolebruksplan.

Det dreier seg om disse skolene:

Rubbestadnes vidaregåande skule på Bømlo, som blir slått sammen med Bømlo vgs.

Etne vgs, der skoletilbudet blir flyttet til Ølen vgs. i Rogaland

Bergen Maritime vgs., som skal få flyttet sitt tilbud til Laksevåg vgs.

Hjeltnes vgs. i Ulvik

I tillegg kommer allerede vedtatte sammenslåinger, som på Sotra og Kvam (Norheimsund og Øystese).

«Hordaland har i dag 43 videregående skoler og for mange elevplasser. Dette går på bekostning av tilbudet til elevene. I en krevende økonomisk situasjon er det viktig å gjøre de riktige prioriteringene som skaper et best mulig skoletilbud i hele fylket» skriver partiene Ap, KrF, Sp og SV i en pressemelding.

De har lagt fylkesrådmannens rammer til grunn for økonomisk handlingsrom, og blitt enige om denne tiltakslisten:

Samlokalisere Bømlo VGS og Rubbestadneset VGS, og beholde tilbudet innenfor TIP og elektro.

Samordne skoletilbudet ved Etne VGS og Ølen VGS i en felles videregående skole, lokalisert ved Ølen VGS

Beholde Fitjar VGS, Olsvikåsen VGS og Austrheim VGS

Bevare det studiespesialiserende tilbudet ved Laksevåg vgs

Rehabilitere Askøy VGS, Årstad VGS og yrkesfagsbygget ved Stord VGS

Bygge ny videregående skole på Sotra og i Kvam

Styrke koblingen mellom lærlingeplasser, næringsliv og yrkesfagstilbud

Sier nei til 300 millioner

Rubbestadnes vgs. ble i april kåret til Norges beste skole, men vil altså nå forsvinne som egen skole. Undervisningen vil riktignok bli videreført et annet sted på øyen, og partiene benekter at dette er en svekking av tilbudet.

– Ved å samlokalisere Bømlo vgs og Rubbestadneset vgs vil vi bidra til å bygge et sterkere fagmiljø i kommunen, sier Emil Gadolin (Ap) i pressemeldingen.

Som BT har skrevet, har det private næringslivet tilbudt seg å bidra med 300 millioner kroner for et nytt skolebygg på Rubbestadneset, men det fikk ikke flertallet i fylkestinget til å skifte mening.

Disse overlever

Også Austrheim, Fitjar, Laksevåg og Olsvikåsen vgs har vært truet med nedlegging i prosessen. Disse vil altså fortsatt overleve som skoler.

– Det er viktig for oss med et godt skoletilbud i hele fylket. Jeg er glad for at vi sammen med Arbeiderpartiet, KrF og SV kom frem til at vi vil forhindre at elever får for lang reisevei, og at vi dermed opprettholder Austrheim vgs, sier Alexander Fosse Andersen (Sp).

Fylkestinget skal endelig vedta skolebruksplanen i sitt møte 4. oktober.