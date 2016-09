Her står det svart på hvitt at du ikke skal starte turen etter klokken 10.00 på formiddagen. Likevel møter guidene turister på vei opp i 16-tiden. Nå får de grei beskjed om å snu.

- Heldigvis har de fleste turistene forståelse for at de ikke kan fullføre turen, men så har du også de som nekter å snu. De er bestemt på å nå toppen og har gjerne reist langt for oppleve dette. Vi har ingen myndighet til å tvinge dem til å snu, og må derfor la dem gå videre, sier Jostein Soldal, daglig leder for Trolltunga Active.

September har i årevis vært en krevende måned for både redningsmannskaper og guider ved Trolltunga. I fjor var det den måneden med flest redningsaksjoner.

Mens det på sommeren er lyst lenge og noenlunde varmt i luften, kommer høstmørket snikende i september. Korte kvelder gjør det risikabelt å legge ut på langtur. På det ene skiltet står det «Start turen før klokken 10». Samme beskjed får turistene som stikker innom butikken, særlig de som er for sent ute.

- Nå siger mørket inn ved halv ni-tiden om kvelden og da har du ikke noe der oppe å gjøre, særlig om du ikke er fjellvant, sier Soldal.

Risikabelt å ikke stoppe

Han og kollegene har fått i oppgave å be folk om å snu langs strekket. Etter 15. september er turistene også oppfordret til ikke å gjennomføre turen uten guide.

At folk ikke respekterer beskjedene de får, kan få store konsekvenser.

- Mange av dem som ender opp med å måtte bli reddet og få hjelp, er de samme personene som ikke har lyttet eller fulgt oppfordringene på skiltene, sier Soldal.

Aftenbladet skrev denne uken om hvordan turister ved Kjeragbolten også får beskjed om å snu. Her er det turistvertene ved parkeringsplassen som har ansvaret for å gi beskjed. Her får ingen starte på fjellturen etter klokken 15.00.

- Jeg sier fra om hvor uintelligent det er å gå ut sent og bruker krasse ord som kanskje ikke egner seg på trykk. Jeg spør om de er interessert i redningsaksjoner på grunn av deres dumhet. Samtidig som jeg alltid ender samtalen med at dette er opp til dem, sier turistvert Henrik Lilleheim til Aftenbladet.

Han forteller at de aller fleste følger oppfordringen.

Tar bilder utenfor kanten

Dette er ikke det eneste skiltet turistene ikke respekterer. Et annet sted i løypen henger det et skilt hvor det står at man ikke skal sitte med beina utenfor kanten av Trolltunga. Et kjapt søk i sosiale medier viser hundrevis av turister som sitter og dingler med beina.

- Det virker som om folk ikke leser skiltene. Jeg håper de vet at det er farlig. Alternativet er jo å sette opp gjerder, men det er det jo ingen av oss som ønsker, sier Bjørn Arild Fjellsbø, områdeleder for Røde Kors.

Han mener en sponset video med sikkerhetsinformasjon hadde vært et godt tiltak. Slik kunne videoen dukket opp øverst hver gang noen googlet Trolltunga.

- Da hadde kanskje folk lyttet?

ELIAS DAHLEN

Vil advare på nettet

I høst skal Trolltunga Active bygge om nettsidene sine. I den anledning vil det komme en rekke advarsler og mer informasjon om både bekledning og sikkerhet.

- Vi har 100.000 besøkende hvert år og de legger igjen mye penger på overnatting, leiebiler og mat. Folk er svært velkomne til vårt område, men det er viktig at de får en god og trygg tur, sier Soldal.

For en uke siden besøkte BT Trolltunga og skrev om køen som gir Røde Kors hodebry. Siden 2012 har antallet som tar den lange turen til Trolltunga mer enn firedoblet seg. Bare hittil i år har Røde Kors hatt over 20 oppdrag ved Trolltunga.

Så sent som sist onsdag ba et ektepar om hjelp, uten at Røde Kors da rykket ut. Dagen før måtte to tyske kvinner flys ned fra fjellet.