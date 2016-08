Onsdag har Trond Lomsøy sin siste dag som administrerende direktør i Bergen Bydrift.

Ved 10-tiden ble de ansatte i firmaet informert. Etter det BT forstår konstitueres Dagfinn Neteland i stillingen inntil styret har funnet en ny leder. Neteland er konsernsjef i morselskapet Vestlandsentreprenøren.

- Alt har sin tid

- Jeg har hatt syv fantastiske år i Bergen Bydrift. Jeg ble hentet til stillingen for å omgjøre Bydrift fra et kommunalt foretak til en bedrift som skulle konkurrere om oppdrag i det åpne markedet. Sånn sett kan vi si at oppdraget er fullført. Bydrift vinner oppdrag og er godt posisjonert for videre vekst, er noe av det Lomsøy er sitert på i infoskrivet til de ansatte.

- Alt har sin tid, og nå er tiden inne for at noen andre kan overta stafettpinnen. Min etappe har vært lang, men mest av alt ser jeg tilbake på en begivenhetsrik tid sammen med mange flotte og kunnskapsrike medarbeidere som har gjort en solid innsats, sier Lomsøy videre i innlegget som ligger på Bydrifts nettside.

- Krevende politisk mandat

Konsernsjef Dagfinn Neteland i morselskapet Vestlandsentreprenøren skryter av Lomsøys innsats.Han fremhever særlig at Lomsøy klarte å balansere forretninger og politikk i forbindelse med omstillingen fra kommunalt foretak til en fremoverlendt og privateid entreprenør.

- Han fikk et krevende politisk mandat og det står respekt av jobben han har utført. Som konsernsjef har jeg hatt full tillit til de beslutninger Bydrift-ledelsen har gjort og selskapet er selve motoren i storsatsingen til Vestlandsentreprenøren, sier Neteland.