- Det vi har opplevd i natt og i dag er en svært alvorlig feil. Det er mange backupsystemer som skulle ha forhindret det som skjedde, sier direktør Roger Skoglie i Bybanen utbygging.

Klokken 00.30 i natt gikk alarmen på beredskapssentralen hos Keolis. Det ble etter hvert klart at man ikke ville kunne sette Bybane-vognene i sving klokken 05.00.

- Delvis kollaps

- Datasystemer som brukes til å styre hele Bybane-nettverket fikk det jeg vil karakterisere som en delvis kollaps. Alle alarmer gikk.

Han sier at nettverket som brøt sammen har fungert stabilt og godt siden oktober 2015.

- Dette er en veldig alvorlig feil. Våre egne folk, samt leverandører har jobbet på spreng etter at beredskapsvakten rapporterte inn feilen i natt. Detaljene rundt hva som gikk galt er vi ikke i stand til å komme opp med ennå, sier Skoglie.

Skal analyseres

- Det som har skjedd er utrolig beklagelig. Dette er noe som ikke skal skje.

- Ble alle Bybane-førerne varslet samtidig da det ble slått alarm i natt?

- Jeg har ikke opplysninger om hva som eksakt skjedde da datasystemene sluttet å fungere. Dette må vi ettergå når vi skal granske hva som har skjedd. Vognene hadde strøm til å komme seg til neste stasjon, men ellers var vitale deler ute av spill, sier Skogli.

Analyse påkrevd

Han gjør det klart at det kreves en grundig analyse for å finne årsaker.

- Vi må grave i hvilke tiltak som må iverksettes for å unngå at dette skjer igjen. Akkurat nå er vi bare glade for at banen er i drift igjen.

Lover oppvask

Direktør i Skyss Oddmund Sylta sier til NRK at han lover oppvask etter at Bybanen har vært ute av drift store deler av dagen.

– Jeg kan love at det blir en kraftig evaluering av de ulike aktørene og hva som gikk galt. Meg bekjent er det første gang at hele bybanestreknigen har vært ute så lenge. Og jeg har vært med siden starten, sier han.

Foreløpig vil han ikke spekulere i om det kan bli aktuelt med erstatningskrav mot underleverandører.