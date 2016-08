Bergenske dieselbilister kan slippe unna fordyrende avgifter også denne vinteren.

Vinteren kommer. Og med den debatten om forurensningen i Bergensdalen, og manglende tiltak mot smogen som plager innbyggerne både under perioder med inversjon og ellers.

To av tiltakene som lenge har vært etterlyst i Bergen kalles for «lavutslippssone» og «miljødifferensierte bompenger».

Høyre/Frp-regjeringen jobber nå med å gjøre begge tingene tilgjengelige for lokalpolitikernes verktøykasse.

Utelukker hverandre

Kort oppsummert skiller de seg fra hverandre på følgende måte:

Med en lavutslippssone foreslår man en oblatordning, lik piggdekkavgiften. Skal du kjøre inn i en slik sone med for eksempel en dieselbil, må du ha dags-, måneds- eller årspass.

Med miljødifferensierte bompenger så betaler bilene etter hvor mye de forurenser. Hvor forurensende bilen er oppdages gjennom at nummerskiltet registreres i bomringen.

Tiltakene retter seg i hovedsak mot dieselbiler, siden det er disse som bidrar mest til NO2-utslippene. (Les mer om de ulike forurensingskildene i Bergen her).

Mens «miljøbompengene» først blir klare til neste vinter, har Samferdselsdepartementet allerede sendt ut på høring et forslag om hvordan en lavutslippssone kan fungere. I dette forslaget slår de imidlertid fast at man ikke kan innføre både lavutslippssoner og miljødifferensierte bompenger i «samme geografiske område».

- Aldri tema

Dette overrasker byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) og byrådet, som har sendt svar til regjeringens forslag. Her påpeker de at departementets egen faginstans, Vegdirektoratet, slår fast at disse to virkemidlene bør kunne være mulig å kombinere for å få bukt med luftforurensingen i storbyene.

Samtidig viser Tryti til at Bergen og andre storbyer har vært i møter med departementet hvor de har spilt inn sine ønsker og behov i kampen mot luftforurensingen. I disse møtene var begrensingen som departementet nå legger opp til, «aldri et tema», ifølge byutviklingsbyråd Tryti, som tvert imot viser til at byene var tydelige på at de ville ha en mest mulig fleksibel verktøykasse.

«Den foreslåtte bestemmelsen som hindrer samtidig bruk av lavutslippssoner og miljødifferensierte bompenger i samme geografiske område avviker altså både fra forslag fra Vegdirektoratet og byenes egne ønsker,» skriver byråd Tryti i sitt høringssvar.

Verken statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) eller andre i den politiske ledelsen hos Samferdselsdepartementet ville svare på byrådet i Bergens uttalelser da BT tok kontakt med dem.

- Vi uttaler oss ikke om enkeltsvar til høringen, men skal gi en samlet vurdering når høringssvarene er inne, skriver kommunikasjonsrådgiver Kjell Brataas i en e-post.

Stortingsrepresentant Terje Breivik (V) er blant dem som har ivret for at storbyene skal få muligheten til å innføre lavutslippssoner. Breivik sier han er helt på linje med Bergens og Vegdirektoratets meninger i denne saken.

- Dersom regjeringen legger opp til forskrifter som bryter veldig med Stortingets ånd, er dette noe vi må se nærmere på.

Veldig krevende

Bergen kommunes fageksperter, Trafikketaten, har også sett nærmere på forslaget til lavutslippssoner fra regjeringen. De er lunkne til hele opplegget. I sin uttalelse kommer de med en rekke innvendinger mot ordningen:

Lavutslippssoner vil medføre et stort behov for informasjon til publikum.

Opplæring av medarbeidere og ekstra ressurser kan bli nødvendig.

Dagens IT-system inkluderer ikke utenlandske kjøretøy, så nye registre kan måtte kjøpes inn.

Kommunen har ikke hjemmel til å stoppe biler i fart, så «oppdagelsesrisikoen» for manglende gebyrbetaling kan bli liten.

Trafikketaten mener selv det ikke vil være realistisk å innføre lavutslippssoner før vinteren 2017/2018.

Siden departementet mener man ikke kan ha begge tiltakene, mener de derfor kommunen bør legge lavutslippssoner i skuffen, og heller vente til miljøbompengene kommer neste vinter.

«Da unngår en å bruke mye ressurser på et prosjekt som har åpenbare svakheter, og som trolig vil ha kort levetid.»