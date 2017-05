Eieren fikk to dager på å lage en plan for å fjerne vraket. Snart 700 dager senere ligger taubåten «Lomax» fortsatt på et skjær.

Natt til 1. mars 2015 gikk det galt. I et forrykende uvær mistet slepebåten «Lomax» motorkraften og drev hjelpeløst mot land med to mann om bord. Ved Buarøy i Sund kommune grunnstøtte båten. Kystvakten og en ambulansebåt rykket ut, og de to mennene ble hentet ut fra havaristen med lettbåten til kystvaktfartøyet KV «Njord».

Dagen før grunnstøtingen hadde «Lomax» skiftet eier. Kystverket ga den uheldige nye eieren, Tor Jan Pedersen, to dager på seg til å komme opp med en plan for fjerning av båten. Senere kom det for en dag at overtakelsen formelt ikke hadde funnet sted. I papirene var taubåten fortsatt registrert på M. Hjorteseth Shipping AS.

Kommunens ansvar

– Vi har forstått det slik at båten ikke var forsikret og at eieren ennå ikke har tatt affære. Da er det Sund kommune som må ta ansvar for å få fjernet vraket. Kommunen der vraket ligger må svare for eventuell ny frist, virkemidler de ønsker å benytte, osv., sier Rune S. Frostvin, som er seniorrådgiver i Kystverkets beredskapssenter.

I en epost fra Kystverket til Sund kommune datert 30. juni 2015 heter det:

«For vrak som befinner seg i en kommunes sjøområde vil den aktuelle kommunen være ansvarlig myndighet både etter havne- og farvannsloven og forurensningsloven. I denne sammenhengen fremstår «taubåten» som «avfall» jf. forurensningsloven § 28. Kystverket vil ikke foreta seg noe ytterligere i denne saken og anbefaler kommunen og varsle pålegg om fjerning dersom eier ikke viser noen vilje.»

– Skal og må fjernes

– Dette brevet er nytt for meg. Jeg har ved flere anledninger tatt opp saken i Sund kommunestyre, uten at vi har klart å finne en løsning på dette. Jeg trodde det var Kystverket som hadde ansvaret for å fjerne vraket, sier Svein Otto Jacobsen (Frp), som er leder i planutvalget i kommunen.

– Vraket er ikke noe pent syn. Det ligger midt i glaningen for turister som kommer sjøveien til Bergen. Skipet skal og må bort. Vi kan ikke drive å krangle om hvem som skal ta regningen, sier Jacobsen.

Brev om tvangsmulkt

Verken rådmann Rune Lid eller ordfører Kari-Anne Landro (H) har vært tilgjengelige for kommentar, men rådgiver Ole-Karsten Midtgård har oversendt det siste brevet Sund kommune har sendt fra seg i sakens anledning.

Brevet til Statens innkrevingssentral gjelder tvangsmulkt for den havarerte slepebåten og er datert 13. februar 2017. Kopi er sendt M. Hjorteseth Shipping AS. Kommunen viser til vedtak av 30. november 2016, hvor det ble ilagt tvangsmulkt og dagbøter. Tvangsmulkt på 5000 kroner og dagbøter på 200 kroner løper fra 1. februar 2017 ettersom vraket ikke er fjernet innen denne fristen.

– Skjemmer skjærgården

Varaordfører Nils Kåre Skoge (H) sier at han ikke har inngående kjennskap til saken.

– Det er en tragedie at vraket av taubåten er blitt liggende. Den skjemmer skjærgården vår, sier han.

Bergens Tidende har ved flere anledninger forsøkt å få kontakt med daglig leder Mads Hjorteseth i M. Hjorteseth Shipping AS, men han har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

«Pryder» friluftsområde

Administrativ leder i Bergen og Omland Friluftsråd, Åge A. Landro, synes også at det er på tide at vraket blir fjernet.

– Buarøy er et friluftsområde. Miljødirektoratet har overtatt den største parsellen på øyen. Vi i BOF forvalter eiendommen. Forsvarsbygg gjorde en god jobb i samråd med oss for å tilrettelegge for friluftsliv. Vi har i vinter bygget ny kai og flytebrygge.

Fakta: Friluftsområdet Buarøy fort Buarøy-Visterøy omfatter to mindre øyer utenfor Klokkarvik, sammenføyet ved en utfylling, og ligger rett syd for den større Lerøyna ved innløpet til Raunefjorden. Hovedøyen Buarøy er friluftsområde. Arealet er på 161 dekar.

Buarøy fort ble etablert i 1941. Buarøy skulle sammen med batteriene på Lerøy og Korsnes forsvare innløpet til Raunefjorden (atkomsten til Bergen fra sør).

Forsvarets areal er nå avhendet, nå gjenstår en nøktern tilrettelegging for å kunne åpne for mer friluftsbruk. Buarøy er en naturperle der Forsvaret har gjennomført en flott opprydding i god dialog med BOF. Oppryddingen, inkludert riving av flere bygg, har alt kostet mange millioner. KILDE: Bergen og Omland Friluftsråd (BOF)

Ansvarsfraskrivelse

Landro forventer at bruken av området vil ta seg kraftig opp. Fergen mellom Klokkarvik og Hjellestad stikker innom på forespørsel.

– Synd at innseilingen til holmen skal preges av et gammelt vrak. Denne saken burde vært løst for lenge siden, sier Landro, som er forarget over ansvarsfraskrivelse fra flere hold.

– Arbeidet med å rydde strandsonene har eksplodert etter plasthvalen som mediene tidligere har omtalt. Dette vraket kommer i kategorien herreløst avfall. Nå må vi få klarhet i ansvarsfordelingen i slike saker. Vi kan ikke la ansvaret flyte mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale instanser.

Tvangsmulkt en mulighet

Den cirka 100 år gamle slepebåten som nå ligger ved Buarøy skiftet eier flere ganger i tiden før forliset. M. Hjorteseth Shipping AS sto formelt registrert som eier da motoren stanset og båten drev på grunn.

– Når det gjelder vraksaker generelt, kan pålegg om opprydning følges av vedtak om tvangsmulkt, eventuelt kan myndighetene på visse vilkår selv rydde opp og rette krav om refusjon/erstatning til eier i etterkant, sier Rune Frostvin i Kystverkets beredskapssenter.

Det har ikke lykkes BT å komme i kontakt med de nye eierne som overtok båten etter M. Hjorteseth Shipping AS.