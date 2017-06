Så langt i juni har det regnet hver eneste dag i Bergen. Og det skal fortsette.

Siden begynnelsen av juni er det registrert nedbør hver dag i Bergen. Ikke siden 1952 har det vært så mange junidager med sammenhengende regn.

Det noe tvilsomme rekorden kan også bli enda mer omfattende:

– Det ser ut til at regnværet vil vare fremover. Men det er varierende hvor mye det kommer til å regne hver dag, sier meteorolog Haldis Berge ved Vervarslinga på Vestlandet.

Skjedd to ganger på 160 år

Ifølge værentusiast Robert Næss er det ikke så uvanlig at det regner mange dager i juni, det oppsiktsvekkende er at det skjer sammenhengende.

– Det er kun én gang tidligere siden midten av 1850-tallet at vi har vi opplevd det, og det var i 1952. Da var det regn hver dag fra 1. til 24. juni, sier han.

Så langt i år har det vært 134 dager med registrert nedbør i Bergen. Det gir 2017 en annenplass på listen målt mot tilsvarende perioder i tidligere år.

Mer regn enn normalt

Ifølge meteorolog Berge er også nedbørsmengden over normalen. Til nå har det regnet 187 millimeter, som er 42 prosent mer enn normalen.

187 millimeter per 21. juni gir 2017 en tredjeplass på Robert Næss’ liste over de mest nedbørstunge årene.

– Vi må tilbake til 1964 for å ha like mye regn i tilsvarende periode, sier han.

Mer regn i vente

Førstekonsulent ved Vervarslinga på Vestlandet, Lillian Kalve, jobber med væranalyser og sier at det for hele juni måned er 18. gang på 117 år at det har regnet så mye.

– Forrige gang var i 2011, da det regnet 248 millimeter i hele juni, sier hun.

For 2017s del er det fortsatt en tredel igjen av måneden, og langtidsvarselet viser regn og atter regn.