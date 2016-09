Bergensklinikk får refs fra Helsetilsynet.

Privatklinikken AS har fått advarsel fra Helsetilsynet for ulovlig markedsføring på sine nettsider. Den private klinikken driver med plastisk kirurgi og kosmetisk medisin og holder til på Paradis i Bergen. De tilbyr også behandling ved fem andre byer i landet.

På sine nettsider har de lagt ut en rekke før- og etterbilder av kvinner som skal ha fått behandling ved klinikken. Dette har ført til advarselen fra Helsetilsynet, som mener dette er «egnet til å svekke tilliten til helsepersonell.» De mener også at forbudet er godt kjent, og at klinikken burde visst bedre.

En annonse med samme type bilder er også brukt i et kvinneblad.

– Stigmatiserende

Fylkesmannen opprettet i fjor en tilsynssak etter Norsk Forening for estetisk Plastikkirurgi (NFEP) varslet om det de mente var kritikkverdige forhold på nettsidene.

– For det første er det ikke tillatt å bruke før- og etterbilder, noe klinikken har gjort. For det andre kan man ikke bruke stigmatiserende begreper som gir inntrykk av at naturlige varianter av kroppen er noe som må endres på. Det gjelder uttrykk som «hamsterposer» og «kalkunhals». Folk skal ikke få inntrykk av at en naturlig aldringsprosess er noe som krever operasjon, sa assisterende fylkeslege Sjur Lehmann til BT i fjor.

Denne ordbruken er i etterkant tatt bort fra nettsidene. Dette er dermed ikke tatt med i Helsetilsynets vurdering.

Vil klage

– Vedtaket er påklaget. Det gjenstår å se hvorvidt advarselen blir stående. Vi vil i fortsettelsen vurdere å ta saken videre til domstolene, men det er litt for prematurt å mene noe om det per i dag, sier advokat Knut Lyngtveit som representerer Marcus Eriksson, lege og eier av klinikken.

Han forteller at hans klient reagerer på at det er en rekke konkurrerende foretak med lignende annonser som ikke har fått advarsel.

– Av en eller annen underlig grunn lukker Helsetilsynet øynene for deres annonsering, sier Lyngtveit.

Han forteller at det er konkurrerende leger som har varslet om annonseringen.

– Jeg skal ikke gå inn på dette nå. Det er en annen historie. Vi mener i hvert fall at denne advarselen er uberettiget og har klaget, sier han.

– Vil bildene bli fjernet fra deres nettsider?

– Det er alltid en løpende vurdering hvordan nettsidene blir utformet, sier han.

– Riktig

Bjørn E. Rosenberg, lege, spesialist i plastikkirurgi og leder for NFEP, forteller at flere av de 54 medlemmene reagerte på annonseringen. Det var derfor de sendte inn en klage.

– Vi synes det er riktig at det nå er sendt ut en advarsel. Det er viktig at det regelverket som finnes blir fulgt opp, sier han.

Han forteller at foreningen har varslet om en rekke andre annonser tidligere. Det er ikke slik at det bare er Privatklinikken som blir gått etter i sømmene, sier han.

– Vi ser stadig at klinikker bruker før- og etterbilder. Dette er ikke noe enestående, sier han.

Ønsker klarere regelverk

I diskusjonen om hvorvidt Privatklinikken AS skulle få en advarsel, var det spørsmål om hvorvidt injeksjonene Eriksson bruker på kundene er kirurgi eller ikke. Det kom de frem til at noen av metodene var.

Rosenberg forteller at de ønsker seg et klarere og mer likeverdig regelverk når det kommer til injeksjoner kontra kirurgi.

Reagerte på blogging

Det er ikke første gang Privatklinikken havner i Helsetilsynets søkelys. I 2015 fikk de også en advarsel etter at lege Marcus Eriksson skal ha «utvist atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten» til sin yrkesgruppe på en blogg. Denne saken er ennå ikke avgjort.