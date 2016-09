- Han er en venstrebeint spiller.

De aller fleste lokallagene støtter partileder Knut Arild Hareide som listetopp i Hordaland KrF, viser en rundspørring som Dagen har foretatt.

Fristen går ut mandag. Av 17 lokallag som hadde svart avisen fredag ettermiddag, hadde 14 Hareide på topp, mens to ikke ville svare.

Men ett lokallag i Bergen vil ikke ha med KrF-lederen på listen i det hele tatt. Det er Bergen Vest KrF, et lokallag som i en årrekke har markert seg på høyre fløy i partiet.

Uklar formasjon

Lokallagets listeforslag toppes i stedet av Bjarte Ystebø, redaktør i Norge IDAG og tidligere lokallagsleder for nettopp Bergen Vest KrF.

Deretter følger Bergens varaordfører Marita Moltu, fylkesleder Pål Kårbø og Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes.

- Vi tror Hordaland KrF blir svekket med Hareide på topp, sier lokallagsleder Torstein Mentzoni til Dagen.

Han bruker følgende metafor for å forklare grunnen til partilederen ikke er med på på listeforslaget deres:

– Vi tenker lagoppstilling. Vi opplever at Hordaland er høyrevingen i KrF. Hareide er en venstrebeint spiller. Derfor bør han spille sentralt på midten eller på venstrekant. Han er helt klart den beste spilleren på laget, men det er ikke bra å ha ham på høyrekant. Vi tror det er bedre for KrF hvis han spiller i en annen posisjon.

- Bør representere Østlandet

Mentzoni blir mer konkret senere i intervjuet, og nevner Hareides deltakelse i Oslo Pride som en av sakene som har opprørt mange i lokallaget.

- Det finnes mange flotte fylker på Østlandet der Hareide har bodd de siste årene, sier han.

Bømlingen Hareide representerte Akershus på Stortinget i årene 2009-2013, men har siden vært innvalgt fra Hordaland.

Odd E. Nerbø

Det hører med til historien at den foreslåtte førstekandidaten, Bjarte Ystebø, nekter for at han er aktuell til den plassen.

– Det anser jeg som et helt uaktuelt scenario. Mitt inntrykk er at det er liten tvil om at Hareide skal toppe listen i Hordaland KrF på tross av at det er forskjellig syn på noe han har gjort, sier Ystebø.

Moltu utfordrer Hareide

En annen Hareide-kritiker, Tomas Moltu, gjorde det i forrige uke kjent at han meldte seg ut av KrF. Fredag ble det også kjent at han går inn i partiet De Kristne, og åpner for å være partiets toppkandidat i Hordaland.

– Nå er jeg akkurat blitt medlem. Dersom nominasjonskomiteen spør, vil jeg svare dem først, sier Moltu til Dagen.

Den tidligere byråden og lederen av Bergen KrF, har tidligere sagt at han er uenig i veivalg som er gjort i KrF lokalt og sentralt.

- Jeg er borgerlig innstilt og jeg ønsker ikke usikkerhet om regjeringen skal være rød eller blå, sa Moltu til BT.

Han uttrykte også skepsis til KrFs familiepolitikk.

- En vet ikke lenger om partiet ønsker å stå ved ekteskapet mellom mann og kvinne, barns rett til å kjenne sitt opphav, og jobbe for det, sa han.