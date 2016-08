I år har vi hatt maks uflaks med helligdagene. Se hvor mye fri du går glipp av.

Syntes du det var tungt å komme tilbake på jobb etter sommerferien? Da har du kanskje allerede begynt å glede deg til årets juleferie.

Mister fridager

Den er ikke så mye å glede seg til når det kommer til antall fridager. Årets helligdager havner nemlig på verst tenkelige dager.

Både julaften og nyttårsaften havner på en lørdag. Dette fordi det er skuddår.

Du går dermed glipp av fri på både 1. juledag og 1. nyttårsdag som begge er helligdager. Dette fordi de havner på en søndag.

Du får bare en gratis fridag, og det er 2. juledag som havner på en mandag.

Blir bedre neste år

Vi skal hele to år frem i tid, før vi får maks uttelling for helligdagene. Da får vi nemlig 12 gratis fridager i løpet av året.

Til neste år får vi det litt bedre med to ekstra fridager sammenlignet med i år.

Jobbet ekstra

Er du ennå ikke kommet inn i de voksnes rekker, er du heldig. I Bergen får du da juleferie fra 21. desember til 1. januar. For å se hele skoleruten, trykk her eller sjekk nettsidene for din skole.

Og ikke nok med at skuddåret ødelegger for juleferien. Vi måtte også jobbe en ekstra dag i februar i år. Heldigvis er det fire år til neste gang.

Så mange ekstra fridager får du i årene som kommer: