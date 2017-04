Skiløperne vil få medvind under Skarverennet på lørdag, men det blir kjølig, og fare for nedbør. Vintertemperaturene kommer også til lavlandet.

Det er ikke meldt om vårtemperaturer, og det vil bli mellom 4–7 minusgrader på fjellet under Skarverennet i helgen. For dem som vil tjuvstarte skihelgen blir det en del byger og kaldt, med mye vind på fredag.

– Man må regne med stiv kuling i høyfjellet, og spesielt på de høyeste fjelltoppene. Det blir ganske mye snøbyger, sier Frode Hassel, meterolog i Vervarslinga på Vestlandet.

Lørdagen ser noe bedre ut, for dem som skal delta på Skarverennet. Det vil komme færre byger og noe mindre vind. Hassel understreker at det er fare for en del byger, men det kan komme solgløtt.

Storm-meterolog Cecilie Villanger sine prognoser viser at været vil være forholdsvis greit for løperne.

– Det vil nok bli frisk bris, kanskje en liten kuling når starten går. Vinden vil avta litt, og ellers blir det oppholdsvær og halvskyet. Løperne vil i hvert fall få medvind, sier Villanger.

Vintertemperaturer i byen

Fredag vil det blåse opp fra nordvest, og vi vil få en liten stiv kuling i sentrum. Det skal komme en del regnbyger, og haglbyger kommer ut på kvelden i morgen. Det er også muligheter for noe snø, men ikke noe som kommer til å legge seg, ifølge Hasse.

– Vi får litt større sjanse for solgløtt mellom bygene på lørdag, men det vil fortsatt være ustabilt vær. På søndag går det nok noen byger.

Bedre neste uke

Det er heldigvis ikke gitt at vi må ha regnfrakken og paraplyen hengende fremst i skapet over helgen.

– Det kan se ut som vi går mot mer rimelig vær i neste uke, men det er såpass lenge til at jeg ikke vil stadfeste det helt sikkert.

– Får vi kanskje en smak av vår her i Bergen neste uke?

– Det kan se sånn ut. Kalenderen viser jo at våren bør være her snart, sier Hassel.