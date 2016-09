- En alvorlig matreaksjon skjer akutt og uanmeldt, er vanligvis dramatisk og kan være livstruende, sier overlege Torgeir Storaas.

- Du sitter på en restaurant og ser et menneske som plutselig faller i gulvet. Det viser seg at vedkommende har fått en alvorlig matreaksjon. Hva gjør du? spør Torgeir Storaas, seksjonsleder ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet ved Haukeland universitetssjukehus.

Storaas har jobbet med allergi i over 20 år, og har fått med seg saken om Os barneskole, der elevene fikk forbud mot å ta med seg mat som inneholder fisk eller spor av fisk på grunn av en elev med fiskeallergi.

Symptomer på allergisk reaksjon

- Jeg ønsker å redusere engstelsen hos folk om hva de skal gjøre dersom de møter en person som får anafylaksi, det vil si en alvorlig matreaksjon, sier Storaas.

Han forteller at symptomene på en alvorlig allergisk reaksjon er:

Hud: Kløe i blant annet hodebunn, i ørene, på håndflater og fotsåler.

Kløe i blant annet hodebunn, i ørene, på håndflater og fotsåler. Luftveier: Hoste, nysing, mislyder i forbindelse med åndedrettet, pustebesvær.

Hoste, nysing, mislyder i forbindelse med åndedrettet, pustebesvær. Sirkulasjon: Lavt blodtrykk, rask hjerteaksjon, besvimelse, hjertestans.

Lavt blodtrykk, rask hjerteaksjon, besvimelse, hjertestans. Mage: Magesmerter, oppkast, avføringstrang.

Magesmerter, oppkast, avføringstrang. Andre: Uro, angst, ufrivillig urinavgang, forvirring.

- Utfordringen med en slik reaksjon er at den skjer akutt og uanmeldt, og er vanligvis dramatisk og kan være livstruende.

Dette må du gjøre

For personen som får reaksjonen, oppleves dette som ubehagelig og truende, ifølge Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndering. Også for pårørende og andre tilstedeværende vil slike hendelser virke skremmende, gjerne forsterket av hjelpeløshet om man ikke på forhånd vet hva som kan og bør gjøres.

- Det første du må gjøre er å få tak i en adrenalinpenn og sette den ti centimeter fra utsiden av låret til vedkommende. Den kan injiseres gjennom klær, men man må være obs på tykke sømmer og glidelås som kan hindre at nålen når inn der den skal.

- Om nødvendig kan en sette en ekstra dose etter 5 til 15 minutter. Så må man ringe 113. Det er viktig at personen får legetilsyn selv om vedkommende ser frisk ut, sier han, og legger til:

- Har du ikke tilgang til adrenalinpenn, legg personen i stabilt sideleie, sikre frie luftveier og ring 113. Der vil du få videre veiledning om hva du skal gjøre.

- Mye redsel i befolkningen

Ifølge Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndering, antas det at en av tusen voksne, og en av 170 barn erfarer en anafylaktisk episode i løpet av livet. Av disse vil 1 av 12 oppleve en ny anafylaktisk reaksjon. De vanligste årsakene er mat (61 prosent), insektstikk (20 prosent) og legemidler (8 prosent).

I Norge foreligger det ikke pålitelige registreringer av antall anafylaktiske reaksjoner, og heller ingen oversikt over anafylaksidødsfall.

I en undersøkelse fra Austevoll kommune ble alle akuttmedisinske hendelser registrert i to år, og av disse ble syv registrert som akutt allergi. For landet som helhet tilsvarer det rundt 3850 tilfeller i året.

- Det er mye redsel i befolkningen i forhold til matallergi, men det er svært sjelden noen dør av matallergi, sa Håvard Trønnes, barneallergolog ved Barneklinikken på Haukeland til BT for en uke siden.

Fakta: Matallergi og matintoleranse Hva er forskjellen? MATALLERGI: Kroppens immunforsvar aktiveres.

En allergiker kan bli akutt syk av å spise feil matvare.

Det kan gi kløe i huden, pustebesvær eller opphovnet svelg. Nøtter, peanøtter og skalldyr gir de farligste reaksjonene.

Diagnosen gis av en lege etter en rekke tester.

Matallergi kan ikke behandles. Symptomer kan bare unngås ved at man holder seg unna problemmat. MATINTOLERANSE: Også kalt matoverfølsomhet, aktiverer ikke immunsystemet.

Symptomene kan ligne matallergi, men er ofte mildere og vises ikke på laboratorietester.

Reaksjonene avhenger ofte av mengden som spises eller drikkes.

En lege kan utføre tester for å påvise intoleranse.

Mange tror de er matintolerante uten at de er det. Irritabel tarm kan ha andre årsaker.

Melk, egg, fisk, sukker, soya, hvete, eple og sitrusfrukter oppgis ofte som problemmat. Kilde: Folkehelseinstituttet, Astma- og Allergiforbundet, Helsenorge.no

Utredning av spesialist

Han trakk frem en ny artikkel der det vises til at det er sjeldnere å dø av matallergi enn å dø i brann.

- Ut fra statistikk fra Dødsårsaksregisteret er det ingen barn i Norge som har dødd av matallergi de siste 20 årene. Dette betyr ikke at man skal være uforsiktig, men det er et viktig perspektiv å ha med seg når man snakker om matallergier og reaksjoner på dette, sa han.

Torgeir Storaas er opptatt av at alle som har mistanke om at de har alvorlige allergiplager, blir utredet av spesialister. I dag finnes det 80 slike spesialister i Norge. Storaas er en av dem.

- Det er nok mange som er unødvendig engstelige fordi allergien de har kanskje ikke er så alvorlig som først oppfattet. Da kan en utredning hos kompetent spesialist forenkle livet betydelig. Men det er selvsagt like viktig at de som faktisk har alvorlige allergier får avklart dette så sikkert som mulig, og kan ta de nødvendige forholdsregler, sier han.