TRANGT OM PLASSEN: Søndag ventet folk i over en time for å komme ut på Trolltunga. Målet er det verdensberømte motivet med Ringedalsvatnet i bakgrunnen. FOTO: ELIAS DAHLEN

Denne køen gir Røde Kors hodebry

Søndag var det over en times ventetid for å komme ut på Trolltunga. Turisttrafikken begynner for alvor å tære på kreftene hos de frivillige Røde Kors-mannskapene.