Karene fra BKK har vært i sving siden klokken 7 denne 3. juledagsmorgenen med å rydde opp etter stormen slik at folk skal få strømmen tilbake.

Gjørmen skvetter rundt beina, det er regn i luften. Her ute i terrenget på Litle Milde har ryddemannskapet fra BKK for lengst funnet årsaken til at 71 husstander i området er uten strøm. Et stort grantre ligger over høyspentlinjen. Litt lenger oppe i skråningen har et annet tre gått over ende like i nærheten av den samme kraftlinjen.

EIRIK BREKKE

– Jeg ville aldri ha byttet jobb, dette er fantastisk. Det er herlig å være ute i fri natur, slår Jon Borge smilende fast mens han tar den bratte bakken i lange kliv for å komme opp til det øverste treet som har landet på et rotveltet tre. Den yngre kollegaen Magnus Kongsvik kommer etter med en teleskopsag. Med håndmakt sager han av toppen på furutreet.

– Der kom den, sier han idet tretoppen deiser i bakken.

– Glimrende Magnus, kommenterer Jon Borge anerkjennende. Men fremdeles har arbeidslaget på fem personer mange timers arbeid foran seg før de kan ta kveld.

– Dette er ekstreme trær som kan være farlige. Vi har befaringer og rydder, men trærne vokser opp igjen. Vi får ikke ryddet hundre meter brede gater, det går ikke, konstaterer Jon Borge.

Avbrøt ferien

Magnus Kongsvik hadde juleferie da han ble kalt inn for å rydde opp etter styggeværet. Han begynte som montør da han var 19 år gammel og stortrives.

– Det er helt knall, jeg får jobbe ute hele året, sier 24-åringen.

EIRIK BREKKE

Treet er nå fjernet fra kraftlinjen, men fire spenn med linje ligger fremdeles nede fordi de må skjøtes og strekkes opp igjen. Dette skal imidlertid på plass i løpet av tirsdag kveld, slik at beboerne i området får strømmen tilbake.

Tidkrevende

– Natt til 3. juledag arbeidet 50 personer hos BKK med å kartlegge feil og skaffe oversikt. På 3. juledag har det vært mellom 150 og 200 ansatte på jobb ute og inne. Men opprydningsarbeidet tar litt tid fordi det både er mange omfattende feil og trær som ligger over ledninger, forteller pressekontakt Anne Mette Tuvin.