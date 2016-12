– Det har nesten vært som å bli mor på nytt, sier Margareth Sveen, som i høst utvidet familien med to unge afghanske gutter.

Julefreden har senket seg over det lille svartmalte huset i Lonaleitet på Espeland. Rundt spisebordet, som bugner av godsaker, er det litt trangere enn ved juletider i fjor. For enden sitter Sher (14) og Usman (12) tett inntil hverandre. Begge med etternavnet Ahmadzai, men de er ikke i slekt.

De to guttene kom uten foreldre til Norge i fjor, i likhet med tusenvis av andre. I 2015 fikk Norge 5480 unge enslige asylsøkere, nesten fem ganger så mange som året før. 3537 av dem var afghanere.

Fakta: Enslige mindreårige asylsøkere Barn og unge under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner og søker asyl.

Bystyret i Bergen har forpliktet seg til å bosette 160 enslige mindreårige i år og 250 neste år. Om lag halvparten av de aller yngste vil trenge en fosterfamilie.

Bufetat rekrutterer fosterhjem, mens ansvaret for å veilede og følge dem opp er fordelt mellom Bufetat og barnevernstjenesten i kommunen. 18. januar arrangerer Bufetat informasjonsmøte for interesserte familier.

Familiene får frikjøpt en forelder den første tiden. Deretter får de dekket utgifter pluss et månedlig bidrag på 7000 kroner.

– Et sted å høre hjemme

I høst fikk guttene et nytt hjem hos Margareth Sveen og Firas Elkadri. Yasmin (12) ble med ett både store- og lillesøster.

– Målet mitt er å gi dem trygghet og et sted å høre hjemme, sier fostermamma Sveen og legger til: – Jeg vil ta meg av dem, slik jeg håper noen hadde tatt seg av døtrene mine, hvis de var alene i verden.

Sher og Usman følger samtalen på norsk, nikker og svarer med enstavelsesord.

– Jo, det var litt skummelt første dagen i ny familie, bekrefter Sher.

12-åringen Usman har pyntet seg med det fineste han har: En ekte fotballskjorte med Ronaldo på ryggen.

Ronaldo er det store forbildet. Han står på, uansett.

De to guttene traff hverandre første gang på et asylmottak i Farsund. Nå er de som brødre. 14-årige Sher kom til Norge med en storebror på 17, som bor for seg selv i Bergen. Sammen med Usman får han selv være storebror, et stort ansvar i afghansk kultur.

Nå ser guttene frem til sin aller første familiejul. I Afghanistan feiret de ikke jul.

På menyen i Lonaleitet står pinnekjøtt på afghansk vis, med ris, mandler og masse godsaker for guttene.

Ikke bare hjerterom

Sveen hadde to døtre fra før da hun for tre år siden traff og siden giftet seg med libanesiske Elkadri. De to ble fort enige om å utvide familien og søkte om å bli fosterfamilie.

Ekteparet gikk på kurs, men tvilte egentlig på at de ville bli godkjent.

– Vi hadde så lite hus og ikke høy nok standard, sier hun og ser seg om i den trivelige julepyntede stuen.

Bufetat, som har ansvaret for å rekruttere fosterfamilier, foreslo en enkel ombygging som ga flere rom og en trapp mellom andre etasje og de nye rommene i første etasje.

Plutselig hadde de ikke bare hjerterom, men også husrom.

Så kom spørsmålet om de ville bli foreldre til mindreårige flyktninger.

– Jeg kjente med hjertet at det var helt riktig av oss å ta imot muslimske gutter med en helt annen bakgrunn. Vi er jo muslimer selv, sier Sveen.

– Ikke praktiserende, supplerer Elkadri.

Skeptiske omgivelser

På forhånd opplevde de mye skepsis.

– Våger dere det, hva hvis de er kriminelle voksne menn som lyver på alderen. Slike ting sa folk.

Men det var før Sher og Usman var på plass. – Nå ser jo alle at de er skjønne gutter, legger hun til.

Sher går i en innføringsklasse på Hop ungdomsskole. Usman, som aldri har gått på skole før, har vært elev i syvende trinn på Lone. Over jul flytter han til en innføringsklasse på Skjold. Det ble for krevende å gå med bare norske og skulle lære å lese, skrive og regne på et fremmed språk.

Halvåret på Lone skole var også en fordel. Det ga guttene et godt nettverk i lokalmiljøet. Nå spiller både Usman og Sher fotball med naboguttene.

Barnevernet i ryggen

Guttene har ingen kontakt med familiene i Afghanistan. Fosterforeldrene merker på dem at savnet sitter i.

– Heldigvis har både vi og guttene barnevernet i ryggen. De har egen tilsynsfører som de får lette sitt hjerte hos, uten oss til stede. Etterpå er de lettet og glad. Vi voksne har rådgiver og deltar dessuten i en gruppe med andre fosterfamilier, forteller Sveen.

Elkadri er utdannet farmasøyt. I påvente av norsk godkjenning jobber han i et avlastningshjem for psykisk utviklingshemmede. Sveen er fjerde generasjon Bebel skokrem, som bergensere flest forbinder med Bjørnekrem-boden. Nå er hun frikjøpt fra skokremfrabrikken frem til sommeren.

Å utvide familien med to ungdommer er fulltidsjobb.

– Tålmodighet og god tid

– Hva kreves det av familier som tenker på å bli fosterfamilie for unge flyktninger?

– Bare masse tålmodighet og tid nok til å bli kjent med og ta seg av de nye familiemedlemmene, sier hun.

Gunnar Eide supplerer. Han er rådgiver i fosterhjemtjenesten.

– I fjor høst gikk det av seg, da meldte mange seg som fosterfamilier i sympati med flyktningene fra Syria. Etter hvert har stemningen snudd.

– Nå er det langt tyngre og vi har også fortsatt ledige plasser på det neste innføringskurset, sier Eide.

Basiskravet til familiene er at de har ryddig økonomi og lever uten store konflikter.

– Viktigste er kanskje likevel at de har dette åpne, varme hjertet, tålmodighet og en vilje til å se bak det tøffe ytre til disse unge flyktningene, sier Eide.

– Omtrent som denne familien her, legger han til.