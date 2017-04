– Vi dykket ned til «Con Amore» 2. påskedag. Nå planlegger vi heving, sier Espen Koldal.

Sjåføren hos Bunker Oil Bergen AS vil sørge for at skuten som er kjent fra serien «Fjorden Cowboys» på TV 2 får et nytt liv på sjøen.

– Det er jo ikke noe Princess, men en super trebåt. Den skal gi meg mange fine dager på sjøen når den igjen kommer til overflaten og jeg får stelt litt med den, sier Koldal.

Politi og brannvesen

Den 45 fot store Risør-skøyten har de siste tre månedene lagt på rundt 20 meters dyp i leden utenfor Norheimsund. Etter et slippbesøk hos Djupevåg Båtbyggeri AS, begynte trebåten å ta inn vann. «Con Amore» ble deretter slept ut i fjorden der den sank, sannsynligvis som en følge av at et kjølerør brast i motoren.

Lensmannen i Kvam og Samnanger opprettet undersøkelsessak. Brannvesenet og Kystverket ble også koblet på ettersom det var fare for forurensing. Lenser ble lagt ut i fjorden.

– Lykkelig utgang

– Nå skal vi sørge for at historien får en lykkelig utgang. De som frykter for forurensing blir forhåpenligvis fornøyd, og jeg som får overta båten kan smile. Jeg kom i kontakt med «Con Amore»-eieren i forbindelse med kjøp av en bil. Da ble det først fleipet med at jeg ønsket meg båten med på kjøpet. Nå kan det ordne seg, sier Koldal.

Først må han imidlertid få til en hevingsoperasjon i fjorden utenfor Norheimsund.

– Ja, nå planlegges det for fullt. Skuten skal heves ved hjelp av stropper og et luftarrangement. Vi skal fylle plasttanker med noen tusen liter luft. Planen er at vi skal kunne begynne å lense båten så snart ripen er over vann. Deretter vil vi prøve å slepe den til land, sier Koldal.

Han har flere hjelpere med seg i det han betegner som en dugnad som skal gjøres på fritiden.

Arbeider for 400.000

Eieren av den forliste Risør-skøyten, Joar Førde, sier at det er en grei deal han har inngått.

– Hever de skuten, så overtar de skuten. Jeg skulle gjerne ha vært med på en heving selv, men jeg driver butikk og har ikke tid.

Førde sier han ble forbannet da han leste at noen mente at båten var råtten og ubrukelig.

– «Con Amore» er bygget i 1933, men det er gjort arbeider for mer enn 400.000 kroner på den i nyere tid. Hele kjølen er blant annet skiftet. Da den var på slipp ble det gjennomført vanlig vedlikehold. Det er dekket som er den svakeste delen. Her må det gjøres en del arbeider. Med litt tilsyn får den nye eieren er suveren båt, sier Førde, også kjent som kompanjongen til Leif Einar Lothe i TV 2-serien «Fjorden Cowboys».

Mye pes etter forliset

– Det er blitt mye pes på meg etter at denne båthistorien ble kjent. Det har hele tiden vært planen å få skuten opp igjen. Nå håper jeg at dette roer seg og at den nye eieren blir fornøyd. Til gjengjeld vi jeg gjerne være med en tur når båten er i god stand igjen, sier Førde.

Brannsjef Bjørn Johansen i Kvam herad sier at stedet der båten ligger er godt markert med en lense.

– Om båten ikke skulle bli fjernet fra bunnen, så har vi selvfølgelig mulighet til å foreta hevingen selv, men da blir det å sende regning til eier, sier Johansen, som er kjent med hevingsplanene som nå foreligger.