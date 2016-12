Dag 23: Gamle trehus

En ekte bergenser er som kjent født på en tinntallerken i Marken. Da får vi tro at den nyfødte tilbrakte sine første leveår i et skakt gammelt bergenshus. At han stabbet sine første skritt på slitt furugolv. Sparket kattepinn og løp med tønnebånd i smale gater og smau. Akkurat slik ekte bergensere skal.

Den gamle trehusbebyggelsen er en god grunn for å elske Bergen. Smitt og smau, krokveier, trapper og tette bomiljø oppetter fjellsidene. Turistene elsker det og vi forstår godt hvorfor.

Den som vil nøre patrioten i seg, bør ta en rusletur i strøkene rundt Fløibanen. Forbi ytterdører i alle regnbuens farger, slitte skifertrapper, små vinduer der lyset innenfra sprer et varmt skinn i smauet utenfor.

Oppskriftsmessig smau-idyll. Beundret, besunget, avfotografert og betråkket. Indrefileten av verdens vakreste by.

Ja, heldigvis er byens gamle trehus elsket. Ikke minst av de som bebor dem. De som pusser byens juveler. De som tar sin tørn med skraping, vask og maling av de sjarmerende hvitmalte. Kappløpet med grønsken er knapt mulig å vinne der inne i de fuktige smauene.

De som står imot støyen fra studentkollektivene som eter seg oppover fra sentrum, trehus for trehus. Som bekjemper trangen til å skaffe seg bolig med egen garasje og plass til alle sjøstøvlene i yttergangen. Som bruker en årslønn på å ta av og legge på plass igjen det gamle skifertaket, når de kunne kommet billigere fra det med å skifte til alminnelig takstein. Som pusser vinduer, vanner sommerblomstene i krukken ved inngangsdøren og smiler til turistene.

Dette er huseiere som har mer bruk for fastsnekker enn fastlege. Å være turistvert i byens gamle trehusbebyggelse er en kostbar livsstil. Jeg snakker av surkjøpt erfaring. Jeg er nemlig eier av et gammelt trehus. Riktignok ikke edleste sorten, slike som står tett i smauene, men gammelt og arbeidskrevende nok til at jeg aner hva det koster å holde smauene velstelte og innbydende.

Min varmeste tanker går til huseierne der nede på Nøstet, i Fjellsiden, nede i Skuteviken, oppe på Skansen. Dere i Hødden og under Dragefjellet. Takk for at dere gir oss hundrevis av velstelte grunner til å elske Bergen.