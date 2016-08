Frekke plommetyver fra bergensområdet stoppet langs Sørfjorden.

Allerede på fergen fra Tørvikbygd over til Jondal ante lokalbefolkningen ugler i mosen. En av bilene om bord hadde ved flere anledninger tidligere blitt observert i nærheten av åsteder for frukttyverier langs fjorden.

- Vi ble varslet av folk på fergen. Bilen har blitt rapportert til oss flere ganger tidligere, sier Terje Kvalvik, lensmann i Hardanger.

Beslagla fire kurver

På sin ferd langs fjorden fra Jondal mot Sørfjorden – et område kjent for høy tetthet av fruktboder langs veien – ble bilen stoppet ved Alsåker av en privatperson.

- Der skal de ha blitt tvunget til å sette tilbake noe frukt de allerede hadde stjålet, sier Kvalvik.

Lensmannen sendte ut en patrulje, og et sted mellom Utne og Aga ble bilen stoppet av lovens lange arm.

- Vi hadde fått tips om at de hadde stjålet mer, og i bilen fant vi fire kurver med plommer som vi tok beslag i, sier Kvalvik.

Anmeldte tyveriene

Hardanger er kjent for de mange bodene med frukt langs veien. Mange av dem er ubemannet og baserer seg på at man legger igjen betaling for fruktkurvene man tar med seg.

Plommetyvene viste seg å være et par fra Bergensområdet. Kvalviks kollegaer la ut et bilde av det litt spesielle beslaget, men lensmannen synes ikke frukttyveriene er noe å le av.

- Vi har hatt problemer med nasking fra disse bodene tidligere i sesongen også. Vedkommende som ble stoppet i dag nektet for å ha gjort dette før, men vi mistenker at de kan ha stått bak flere tyveri og har anmeldt dem, sier han.

- Utrolig irriterende

Kvalvik håper de nå har fått satt en stopper for frukttyvene.

- Det er jo utrolig irriterende for dem som tilbyr frukten sin. Dette er et positivt tilbud mange reisende og turister setter pris på – og de aller fleste respekterer det, sier han.

Og det er altså fortsatt plommer å få kjøpt i Hardanger, før eplesesongen for alvor snart setter i gang.