– Jeg fikk panikk. Det gjorde så grådig vondt å puste da jeg våknet, forteller Hanne Klippenberg.

Det er tirsdag og vorspiel. Ute sipper bergensregnet. Inne dras flaskene med rusbrus opp av vesker og poser.

Jentene på russebussen «La la land» er klare igjen.

Men vorspielet er rolig denne dagen. Nesten to uker i russedressen merkes. Lite søvn, kalde netter og mye alkohol tar på en russekropp.

Hanne Klippenberg har fått lungebetennelse. Etter et par hviledager der hun stort sett har sovet, har hun stablet seg på beina for å gå på jobb i en klesbutikk. Så venter vorspiel på Danmarks plass.

– Jeg har vært forberedt på at jeg kom til å bli sliten i russetiden. Hvis jeg skal få med meg russetiden kan jeg jo ikke sette ting på pause så lenge, sier Hanne.

– Når du sitter i sengen og er sliten så tenker du. Skal jeg orke å rulle i dag? Få foreldrene mine til å kjøre meg? Men nå er vi her på vors! Vi klarer en dag til, sier Ida Lunde.

Hanne er en av tre rullesjefer i kveld. Da kan hun velge ut hvem som får være rullegjester denne natten.

Måtte vente i kulden

– Når skal vi hente første pulje? Var det på Lagunen, spør hun.

Bare elleve av de 19 jentene ruller denne kvelden. Mange av de andre ligger syke hjemme eller tar en hviledag. At så mange er syke kan skyldes at flere av jentene endte med å gå fra Gullfjellet til Unneland i starten av russetiden. En misforståelse gjorde at de var ute i to-tre timer før de ble hentet av russebussen.

Men selv om noen av jentene er syke, er det mange andre som vil være med. På mobilen oppdateres listen over gjester.

Bjørn Erik Larsen

– Det er fortsatt litt kaos. Vi har ikke gitt beskjed til alle hvor de skal bli hentet, og om de får være med, sier Hanne og taster på mobilen.

Meldingene tikker inn til jentene.

– Jeg har fått så grådig mange forespørsler fra 00-ere om de kan rulle med oss. Jeg bare: Nei!, sier Hanne.

Bussen praktiserer 18-årsgrensen på bussen strengt.

Nå er de innstilt på en sen natt. Og skole dagen etterpå.

– Hvor lenge kommer an på. Er det kjempegod stemning ruller vi til skolen begynner, sier Hanne.

– Med mindre politiet kommer og kaster oss vekk. Politiet er ikke så veldig glad i bergensruss, sier Ida.

Bjørn Erik Larsen

Siden russetiden startet 27. april har både hun og Ida har rullet i ukedagene – før skole og tentamen.

– Jeg tror jeg hadde sovet i ti minutter før en tentamen. Jeg hostet sånn at læreren hørte at jeg var syk. Han spurte om jeg ville ta del en av tentamen senere, forteller Ida.

– Ikke gå alene

Det blir en del bekymringer for russeforeldrene.

– Mamma har stresset litt og forventer at jeg svarer på meldinger om natten. Men mobilen er jo ofte i jakken min eller et annet sted. Før Landstreffet fikk jeg klar beskjed: Ikke gå alene, ha med noen du kjenner og svar på meldingene, sier Ida.

– Mamma og de er litt mer chill, men de vet at jeg ikke drikker ikke slik at jeg mister kontrollen. Da jeg dro på Landstreff fikk jeg beskjed om å ikke gå med folk jeg ikke kjenner. De har mye tillit til meg i russetiden. Det setter jeg veldig stor pris på, sier Hanne.

På vorspiel dukker noen av guttene fra russebussen «Five O» opp. Det er kjærestebussen deres. Men rullesjefene må løpe. En siste breezer styrtes. En spritflaske samles inn. Russebuss og sjåfør venter dem i en busslomme på Danmarks plass.

Før avgang må bussen ryddes. Og så skal første pulje hentes på Lagunen 22.30. Det ser allerede ut som det er forsinkelser på gang.

– Jeg var litt sliten i sted. Men nå kjenner jeg meg egentlig helt fin. Så let’s roll!

Bjørn Erik Larsen

Det blir en lang natt for jentene. Hanne gir seg i 04-tiden.

Kommer ikke på skolen

Neste morgen står BT og venter utenfor Metis videregående. Vi har avtalt å møtes klokken åtte, men det er ingen Hanne i sikte. Vi venter litt til. Så tikker det inn en melding.

Det gjør så vond å puste at hun får panikk. Hos legen får hun skrevet ut medisiner og beskjed om at hun har strukket en muskel.

Ikke helt klar for rettslære

Men Ida er klar for skole dagen etterpå. Hun legger seg klokken 05.30. Klokken 09.15 er det første time i rettslære. Deretter en dobbelttime norsk ved Sandsli videregående skole.

– Jeg håper lærerne er snille mot oss, sier hun mens hun vandrer mot klasserommet.

Mye festing tar på. Men Ida tror ikke det har gått ut over karakterene så langt.

Hun merker at russetiden tar på.

– Jeg er sliten når skolen kommer oppå det hele. Det er lett å sovne i timen. Klassekamerater har filmet meg sovende på pulten. Men av og til er du bare så sliten, sier Ida Lunde.

Bjørn Erik Larsen

– Det er flere som sovner i timen, så lærerne ber oss våkne.

Uansett blir det en lang dag, dette. Når skoledagen er over skal Ida sove.

Hanne og Ida tyvstartet russetiden allerede i påsken med å rulle med venner i Lillestrøm.

Privat

– Egentlig begynner vi sent her i Bergen. Men så langt synes jeg russetiden har vært gøy! Vi har fått masse venner fra hele landet i russetiden, sier Ida.

Allerede en uke før russetiden er slutt kjenner jentene på litt melankoli. De har blitt godt kjent gjennom arbeidet med russebussen. Snart er det over.

Festen er snart over

– Jeg gruer meg til russetiden er ferdig. Da er du ikke lenger med den vennegjengen du pleier.

– Hallo, hva er det du snakker om? Vi kommer jo til å tilbringe tid sammen likevel, sier Hanne

– Ja, men da er jo alle så opptatte med alle mulige ting. Vi har eksamen og mange av jentene har søkt skole videre. Vi glipper litt fra hverandre, sier Ida.

– Ja, sånn er det generelt med alle skoler. Du kommer nok til å miste kontakten med dem som er på videregående, på samme måte som på ungdomsskolen. Det er nesten en egen pulje med mennesker du mister gjennom livet. Vi kan ikke beholde kontakten med alle, dessverre, sier Hanne.

