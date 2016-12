Klokken kvart over ett 1. juledag fikk de siste 47 kundene på Radøy strømmen tilbake. Da hadde den vært borte siden ganske tidlig på morgenkvisten.

Kunder på Radøy og i Masfjorden har vært uten strøm i lange perioder både i går og i dag. På formiddagen 1. juledag var det bare den nordlige delen av Radøy som var uten strøm.

– Vi står på det vi kan for at kundene skal få strømmen tilbake, men vi har ennå ikke definitivt kunnet slå fast hva det er som er årsaken til problemene, sa pressevakt i BKK, Jarle Hodne, søndag formiddag.

Etter hvert ble feilen funnet. Det viste seg å være en transformator på Vågeneset nord som var blitt truffet av lynet.

Flere transformatorer slått ut

– Skaden er nå reparert, sier Hodne.

Han har selv hatt en travel julaften og 1. juledag, men er mer lei seg på vegne av de kundene som har måttet klare seg uten strøm både julekvelden og 1. juledagsformiddagen.

På det meste var 1190 husstander uten strøm på Radøy i går. Enda hardere rammet var Masfjorden, der flere transformatorer ble slått ut av lynnedslag. I Masfjorden har alle kundene fått tilbake strømmen, men noen måtte vente til over midnatt. Blant annet ble et aggregat kjørt ut for å avhjelpe situasjonen i Masfjorden.

På Radøy har strømtilførselen vært ustabil. Noen har opplevd at strømmen har kommet og gått. Det er slikt som kan skje under feilsøkingen, ifølge Jarle Hodne.

Har mannskaper i beredskap

Han har ikke nøyaktig oversikt over hvor mange mannskaper som har vært ute for å rette opp i feilene, men det er et stort antall BKK-tilsatte som også har fått en annen julefeiring enn de kunne ha ønsket seg.

Strømbruddet på julaften kom på verst tenkelige tidspunkt. Det var sannsynligvis mange kilo med pinnekjøtt som stod og putret og godgjorde seg rundt om i de tusen hjem da strømmen plutselig ble borte.

– Vi kan bare håpe at de likevel fikk en hyggelig julekveld, sier Jarle Hodne.

– Mer uvær er ventet. Det kan bety mer trøbbel. Hvordan møter dere den situasjonen?

– Det blir gjort en fortløpende vurdering av hvor store mannskaper vi må ha ut, Vi forbereder oss så godt som vi kan og følger situasjonen for å kunne ha nok folk klar, sier Jarle Hodne.

Kåre Marøy i Bøvågen er en av dem som lenge måtte klare seg uten strøm.

– Men vi kan ikke klage. Vi fyrer i ovnen og klarer oss helt fint. De som er ute og jobber for at vi skal få strømmen tilbake, er våte og kalde. Det ville vært urimelig om vi skulle syte, sa Marøy da strømmen fortsatt lot vente på seg.

Marøy er sauebonde.

– Det går også helt fint. Det er kanskje verre for dem som har kyr å melke.