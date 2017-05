Miljøpartiet De Grønne foreslår pant på gassballonger.

– Aller helst vil vi ha forbud, men en panteordning kan også få slutt på forsøplingen, sier førstekandidat Arild Hermstad.

Da nasjonaldagen var ferdig feiret onsdag, var det ballongselgere som brant inne med usolgte varer. Noen delte ut gassballonger gratis, andre slapp hele lasten, som så endte som søppel et sted vinden førte dem.

En forteller på Facebook at han fant en klase med 40 til 50 heliumballonger i sjøen. En annen skriver at han fisket opp 25 gassballonger fra båthavnen på Tertnes.

Arild Hermstad, som er stortingskandidat for De Grønne, minner om at partiet vil støtte et eventuelt forslag om ballongforbud fra byrådet. Miljøbyråd Julie Andersland (V) har tidligere varslet at de vurderer dette i forbindelse med en strategi mot forsøpling.

– Miljøkriminalitet

– Dette er miljøkriminalitet, sier Hermstad om selgere som slipper restopplaget opp i luften.

– Vi vet jo at disse ballongene sannsynligvis ender i sjøen et sted. Det er ekstremt alvorlig med plast i havet. Det er mye vi må gjøre annerledes. Plastballonger er et sted å begynne, sier han.

Bård Bøe

Erik Næsgaard leder 17. mai-komiteen i Bergen. Han sier komiteen vil ta opp problemstillingene rundt gassballonger med kommunen. Diskusjonen handler både om plastforsøpling og heliummangelen.

– Vi vil drøfte dette i full bredde med kommunen, sier han.

– Dere vet hvem selgerne er, som alle har registrert seg og betalt 2000 kroner i salgsavgift. Kan ikke listen over selgere brukes til å finne ut hvem som har sluppet restlageret til værs?

– Noe politianmeldelse eller sjekking av selgere har lite for seg. Det sier seg selv at vi neppe får ærlige svar på et slikt spørsmål, sier Næsgaard.

– Gjør vedtak i god tid

Anders Hindenes selger gassballonger gjennom nettbutikken gassballong.no. I vår opplevde han at flere byer innførte ballongforbud mindre enn to måneder før 17. mai. Flere store bestillinger ble kansellert.

– Hvis det blir laget ytterligere innstramminger, om det nå blir pant eller forbud, bør det komme ganske raskt. Ellers risikerer både vi og kundene våre å brenne inn med mye varer, sier han.

Hindenes har et hjertesukk på gassballongenes vegne. Han minner dessuten om at de fleste av hans kunder er fotballag eller skolekorps som bruker ballongsalg til å skaffe seg høyst tiltrengte inntekter.

– I diskusjonen om bruk av helium kan jeg ikke forstå at alt som er gøy skal forbys. Hva med all heliumet som sløses vekk i forskningens navn, sier han.

Bare kjemisk institutt ved UiB bruker helium tilsvarende 100.000 ballonger årlig.