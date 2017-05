- Vi er sammen igjen. Det er bare fantastisk, sier en glad Quentin Smith på telefon fra London.

David Tang flyr igjen, bare 18 dager etter at han ble kritisk skadet i helikopterulykken i Byfjorden.

- Vi hadde den første helikopterturen sammen etter styrten søndag. David er i fin form. Han ble skrevet ut fra sykehuset i Bergen før helgen, forteller Smith, også kjent som Captain Q.

Smith satt bak spakene da en landing gikk galt ved superyachten «Bacarella» utenfor Sandviken. Han reagerte lynraskt og sørget for at ulykken ikke fikk et enda mer alvorlig utfall.

Ville opp igjen

«Captain Q» sier at det var Tangs ønske å komme seg i luften igjen så snart som mulig etter helikopterulykken i Bergen.

- Vi fløy her i London. Vi er piloter alle tre som var om bord da vi havnet i sjøen i Bergen, sier Smith.

Privat

- Hvem holdt spakene ved landing på «Bacarella»?

- Det var jeg som fløy. Som jeg fortalte på pressekonferansen, var alt normalt, så fløy plutselig denne presenningen opp fra akterdekket.

– Hils redningsfolkene!

Smith har tidligere lovprist Redningsselskapet og Haukeland sykehus for innsatsen da ulykken først rammet.

- Vi har så mye å takke dem for. Utrolige folk. Hils dem igjen fra oss her i London, sier Smith.

Tang fikk alvorlige lungeskader da han pustet inn avgasser etter styrten. Hans tilstand vekslet mellom alvorlig og kritisk, før han etter noen dager begynte å komme på bedringens vei.

- Jeg kan ikke si at det er full fart igjen ennå. Det kan være at jeg ble oppfattet som cool på pressekonferansen, men det skal noe til ikke å bli merket av det vi var ute for. Jeg har noen dager der jeg slapper av, men snart er det tilbake i luften igjen, sier Smith, som blant annet et kjent for sin akrobatflyging verden over.

Smith kan for øvrig fortelle at han mistet en dokumentmappe med 2000-3000 pund, samt en svart, vanntett veske med klær.

- Pengene ligger på bunnen der flyet styrtet. Vesken så jeg da helikoptervraket ble heist på land. Jeg så selv at en hund stakk av med den. Så hvis noen har funnet en svart veske med noen klær i, da er den kanskje min, sier Smith.

Roser Norge

Hans første tur til Norge hadde han med foreldrene på biltur i 1976.

- Et fantastisk land som jeg veldig gjerne vil tilbake til.

- Håpet må da være at du er heldigere neste gang?

- Mer heldige enn det jeg har vært ved dette besøket skal det godt gjøres å være, sier Smith.