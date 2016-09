Bergensmann i 20-årene tatt for over 50 tilfeller av Finn-svindel. «Solgte» alt fra telefoner til gravemaskiner, kjøperne fikk aldri noe.

Mobiltelefoner til én eller to tusenlapper, en gravemaskin til 45.000 kroner, en konteiner og armeringsjern. Dette er noe av det bergensmannen i 20-årene hadde å falby på Finn, fra en adresse i Fana.

Politiet sitter nå med en liste på 40–50 personer som har bitt på mannens salgstilbud, uten at de har sett så mye som snurten av tingene de betalte for.

– Det er en omfattende siktelse. Vi har vel passert 50 saker, sier politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen fra Fana-politiet.

I et fengslingsmøte onsdag kunne hun ikke legge frem noe samlet beløp for svindelen, rett og slett fordi hun ikke hadde rukket å gå gjennom alt.

Dro til utlandet

Politiet mener mannen i 20-årene har holdt på med svindelvirksomheten, i jussen regnet som bedragerier, siden i fjor vår. Han var inne til politiavhør i saken i desember i fjor, men etter nyttår dro han til et asiatisk land.

Etter det skal han ha fortsatt med nettsvindelen frem til tidlig i sommer.

Svendsen sier mannen har vært vanskelig å få tak i. Da han kom med fly tilbake til Norge og Flesland mandag, sto politiet klar til å pågripe ham.

Onsdag formiddag ble han fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett. Der innrømmet han skyld for alle forholdene i siktelsen, men han motsatte seg fengsling. Via sin forsvarer Stein Erik Ottesen ga han uttrykk for at han ønsker å komme seg i rusbehandling.

– Det er en omfattende sak, og han har innrømmet straffskyld. Vi mener det er best for ham at han nå kommer seg i behandling for rusproblemer, og at han senere møter i retten og får en dom for disse forholdene, sier Ottesen til BT.

Forsvareren ba i retten om at mannen løslates, eventuelt med plikt til å melde seg daglig for politiet. Politiet sto fast at varetekt er nødvendig, og Svendsen la ned påstand om fire uker bak lås og slå.

Oppga reelle firma

At en jurist fra Fana-politiet førte saken i retten, har sammenheng med at det eldste forholdet i siktelsen er fra denne bydelen i Bergen.

Politiet mener likevel at personer over hele landet er blitt svindlet. Mannen er også siktet for å ha utgitt seg for å være fra minst to reelle firma. Pengene fra «salgene» skal ha gått inn på ulike bankkontoer. De skal alle nå være sperret eller blokkert.

I Bergen tingrett onsdag argumenterte aktor Svendsen med faren for at siktede vil fortsette sin svindelvirksomhet. Selv om mannen har hatt noen måneders opphold i sine salgsfremstøt, viser politiet til at han fortsatte å lure folk på nettet også etter det første avhøret i saken. Det ble tatt i desember i fjor, måneden før mannen forlot Norge.

Ifølge Svendsen har de klart å sikre «en del» penger hos mannen. Hun oppfordrer på generelt grunnlag til at folk anmelder slik svindel, og sier eventuelle nye anmeldelser vil bli sjekket opp mot Fana-mannens sak.

– Men han er ikke den eneste som holder på denne måten, poengterer politiadvokaten.

Klokken 12 onsdag var kjennelsen i saken klar. Dommeren vil ha mannen fire uker i varetekt på grunn av gjentakelsesfare. Ifølge politiet tok siktede betenkningstid etter å ha fått høre avgjørelsen.