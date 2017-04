Sosialbyråd Erlend Horn (V) er trist og provosert over det rumenske tiggernettverket som avdekkes i NRK Brennpunkt. Men byrådet holder fast på at lovforbud er feil vei å gå.

- Flere menneskeskjebner utnyttes av andre i et kriminelt nettverk. Det er provoserende å se folks godvilje bli utnyttet slik det avdekkes her. Samtidig gjøres livet vanskelig for alle de med et reelt hjelpebehov som også tigger i Bergen. Det provoserer meg aller mest, sier Erlend Horn, tydelig opprørt etter å ha sett Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet».

Byråden for sosial, bolig og inkludering synes også det er sjokkerende å se hvordan det innad i nettverket også foregår grov utnytting i et hierarisk system der kvinner kommer spesielt dårlig ut.

– Vi som kommune må fortsette å hjelpe de menneskene som trenger det, så må politiet bekjempe den organiserte kriminaliteten. Men vi skal backe politiet så godt vi kan med den kunnskapen vi har og de mulighetene vi har til kartlegging, sier Erlend Horn.

Maner til edruelighet

– Hvordan kan dere hjelpe politiet?

– Gjennom Utekontakten og det sosialfaglige arbeidet inn mot kvinnene som utnyttes i dette nettverket. De må trygges slik at de vitner mot bakmennene.

Horn er forberedt på en debatt om forbud mot tigging i Bergen og nasjonalt. Prinsipielt synes han det er feil å forby tigging, at det å be om hjelp aldri må bli ulovlig.

– Mange vil la seg provosere etter det som kommer frem, men vi er opptatt av å mane til edruelighet, sier Horn.

Frp vil forby tigging i Bergen

– Dette er rett og slett ikke akseptabelt. Jeg kommer til å ta saken opp i bystyret, sier Silje Hjemdal (Frp).

Hun engasjerte seg raskt på BTs Facebook-side, rystet etter Brennpunkt-dokumentaren på NRK om et rumensk tiggernettverk i Bergen som håver inn millioner av kroner.

Hjemdal mener tiden er inne for at Bergen kommune vurderer å bli en av landets første kommuner som iverksetter en regulering av tigging gjennom politivedtektene.

Frp mener et forbud vil være et virkemiddel for å bekjempe alvorlig kriminalitet som trafficking. «Ved å regulere tigging i politivedtektene kan man også bekjempe kriminell virksomhet som man antar kommer i kjølvannet av tigging», skriver Silje Hjemdal i saken hun vil fremme for bystyret.

Hjemdal understreker at hun og partiet har gått inn for nasjonalt forbud tidligere og antyder at det kan bli neste steg for dem.

Ikke overrasket

Høyres stortingspolitiker Peter Christian Frølich var saksordfører da Stortinget ga kommuner hjemmel for å lovregulere tigging. Frølich mener det må til for å bekjempe organisert kriminalitet og menneskehandel.

– Min klare oppfordring til bystyret i Bergen er å vurdere de virkemidlene vi har stilt til rådighet gjennom Stortinget. Tidligere har den politiske venstresiden ikke vært villig til å møte dette problemet, sier Frølich.

Han sier han ikke er overrasket over det Brennpunkt-dokumentaren avdekker.

– Likevel virker det sjokkerende. Dette er en sak med mange tapende parter og nitrist. Realiteten treffer hardt med denne dokumentaren. Hvilken verden og virkelighet har de som har vært godtroende opp i dette forholdt seg til, spør han, og stiller spørsmål ved forskningen som tidligere er gjort på feltet.