– Vi får se om aksjonsleder Willy Padøy er en god betaler, sier Sivert Straume, som er daglig leder for Bypsykologene AS.

Etterdønningene av kjør sakte-aksjonen på alle innfartsårer til Bergen onsdag morgen har ikke helt lagt seg. Straume har sendt faktura.

– Aksjonistene sender sine kostnader til andre bedrifter og til kommende generasjoner. Kjør sakte-aksjonistene påførte onsdag Bypsykologene AS et tap på 1525 kroner, da en av våre medarbeidere ikke kunne komme seg på jobb i tide og vi måtte kansellere en avtale.

– Hvor store tap?

Sjefen for psykolog-kontoret, Sivert Straume, viser frem fakturaen som nå er sendt arrangørene av aksjonen ved Willy Padøy i Padøy transport AS.

– Andre bedrifter får vurdere hva de vil gjøre. Jeg skal ikke oppfordre andre næringsdrivende til å gjøre det samme som oss. De må selv finne ut av om de vil bære de økonomiske tapene. Det er småpenger vi ønsker tilbakebetalt, og mer et prinsipp at vi sender denne fakturaen, men det kunne være interessant å vite hvor mye samtlige næringsdrivende i Bergen tapte på aksjonen sier Straume.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Bompenger effektivt tiltak

Han har forståelse for at aksjonistene ikke vil ha høyere bompengeavgifter og heller ikke vil ha flere bomstasjoner.

– Men de kan ikke gjøre det ved å overføre kostnadene på andre. Om man løfter blikket er vårt og andre bedrifters økonomiske tap ved aksjonen det minste problemet. Aksjonen protesterer mot økning i bompenger, rushtidsavgift og flere bomstasjoner. Transportforskere formidler at dette er effektive tiltak for å redusere miljøskadelig transport, sier Straume.

Det grønne Bergen

Ved siden av å være eier av Bypsykologene AS er han leder for Naturvernforbundet i Bergen og styremedlem i Naturvernforbundet i Hordaland.

– Når bompenger kommer sammen med bybaneutbygging og tilrettelegging for gående og syklende, som de økte bompengene vil være med å finansiere, så er det med på å bringe oss i retning av det gode, grønne Bergen som Naturvernforbundet unner bergenserne.

– Her slipper vi kø, larm, veistøv og eksos og kan bevege oss effektivt i triveligere og grønnere arealer med korte avstander mellom hjem, jobb og det vi trenger i det daglige.

– Elbilistene må betale mer

– Politikerne har bestemt at elbilister gradvis skal betale for bruk av veier og parkeringsplasser? Hva tenker Naturvernforbundet om at også elbiler virvler opp støv og driver slitasje på veiene?

– Vi tenker at elbilistene må skattlegges hardere, men at de ikke må miste konkurransefortrinnet i forhold til de fossile bilene. Elbilene bør også betale for miljøbelastningen, men her lytter vi til ekspertisen og avventer hva de mener er gunstig for å få en mest mulig smertefri overgang fra fossile til elektriske fremkomstmidler. Fremtiden vil ikke tåle en person i hver elbil, men med smartere bosetting vil mange flere kunne ta seg frem med sykkel eller til fots.

Ørjan Deisz

– Får møte meg i retten

Leder for kjør sakte-aksjonen Willy Padøy sier at han foreløpig ikke har mottatt noen krav om dekning av utgifter.

– Hvis disse bypsykologene mener at de har noe til gode hos meg, så får de møte meg i retten. Her blir ingen fakturaer betalt. Dette er bare en mann som er ute etter oppmerksomhet. Vi gjennomførte en aksjon som knapt medførte forsinkelser for noen, men fikk frem budskapet vårt, sier Padøy.

Fire milliarder i året

Næringspolitisk sjef Atle Kvamme i Bergen Næringsråd sier at man ikke har gjort seg opp noen mening om hvor store tap bedrifter i Bergen har hatt i forbindelse med de to kjør sakte-aksjonene 14. desember i 2016 og 16. april 2017.

– For noen år siden gjorde vi en undersøkelse som viste at næringsdrivende i regionen tapte rundt fire milliarder, mens man totalt i Norge tapte ti milliarder i året på køkjøring. Vi har ikke regnet på hva de to kjør sakte-aksjonene har kostet. Vi valgte for øvrig ikke å medvirke under aksjonen selv om vi er enig i budskapet. Vi mener at vi når frem med budskapet vårt via andre veier, sier Kvamme.

Heller veiprising

– Men hva med dem som må kjøre gjennom to bomringer for å komme til sentrum, og hva med dem som bor på steder som ikke får Bybane. Er fordelingen av byrdene riktig?

– Bompengene slår urettferdig ut. Vi i Bergen Næringsråd mener at bompenger burde vært erstattet med veiprising. Dette har man fått til på en del andre strekninger i på Østlandet. To kroner pr. kjørte kilometer er jo en måte å løse dette på. Da blir skattleggingen riktigere ut fra folk bor osv.

Kvamme synes uansett ikke at bompengenivået rundt Bergen er «verdens høyeste».

– Vi mente jo det en stund, men nå ser vi at andre byer som Oslo og Stavanger har betydelig dyrere pakker.

30.000 kjøretøy

Assisterende direktør Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institutt sier at kostnadene ved en kjør sakte-aksjon som den som ble gjennomført onsdag lar seg beregne.

– Tall fra bompengeselskapet viser at ca. 30.000 kjøretøy passerer bomringen mellom kl. 07.00 og 10.00. Av disse er syv prosent tunge kjøretøy, resten lette kjøretøy.

10 millioner kroner

I TØIs anslag er det i gjennomsnitt er 1,3 personer i hver bil, 70 prosent er på vei til jobb og 30 prosent er i jobb.

– Da får vi en gjennomsnittlig verdi per time på ca. 280 kroner. For de tunge kjøretøyene er tidsverdien ca. 500 kroner per time. Med en forsinkelse på en halv time summerer dette seg til knapt 5 millioner kroner. Dersom den gjennomsnittlige forsinkelsen er 10 minutter blir summen ca. 1,6 millioner kroner.

Så kan tallene dobles til 10 millioner ved at det var to aksjoner som ble gjennomført.

– I tillegg kan det være effekter for kollektivtrafikantene dersom bussene også ble forsinket og det ble større trengsel fordi mange valgte buss istedenfor bil da aksjonen var varslet på forhånd, sier Johansen.