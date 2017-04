Den vil være gratis å bruke for alle.

Du har kanskje overnattet på hytten «Tubakuba» på Fløyen eller hytten «Never» i Munkebotn? Nå får de spesielle hyttene ett nytt familiemedlem.

Hytten «Baly» skal stå på fjellet Raudmelen i Balestrand, 972 meter over havet. Hytten vil være åpen og gratis for alle, både lokalbefolkningen og turister.

– Den kan brukes i nød, men også til å varme seg i eller se på utsikten. Den vil ha høy arkitektonisk verdi, sier Mats Engdal Johansen, en av andreårsstudentene ved Bergen Arkitektskole (BAS) som tegner og bygger hytten som en del av praksisen i faget «Klimakammer».

– Lettere å lokke med barn

Arkitektstudentene har tidligere fått mye oppmerksomhet for gratis-hyttene i Byfjellene som Bergen kommune drifter. De er flittig brukt av barnefamilier i Bergen.

Denne gangen samarbeider studentene med Balestrand kommune. Det er de som finansierer hytten. Målet er å frakte den til fjells i løpet av sommeren med helikopter.

– Jeg tror den vil føre til at enda flere bruker fjellet. Vi har allerede restaurert deler av stien og ser en økning i besøkende. Nå tror jeg det kan bli lettere å lokke med seg barna opp hit. Jeg er sikker på at den kommer til å bli veldig populær, sier Jørgen Hundseth, skogbrukssjef i kommunen.

Bygges for ekstreme forhold

Johansen tror det vil komme flere og flere nødhytter i den norske fjellheimen. Dette fordi Norge opplever økt press på turisme, også fra mennesker som kanskje ikke har kunnskapen de trenger for å ferdes trygt i fjellet.

– Trolltunga er et skrekkeksempel på dette. Det er mange steder med høye «selfieverdier» som tiltrekker seg turister uten så mye erfaring, sier han.

Hytten «Baly» blir bygget for å tåle ekstreme værforhold.

– Hytten vil stå boret ned i bakken, sier han.

Skal ikke dominere naturen

Han forteller at det har vært en diskusjon om hvor synlig hytten skal være i naturen og hvordan den skal se ut. De har fått en tomt like nedenfor varden på toppen av fjellet.

– Tubakuba i Bergen er laget av brent materiale, og du finner den nesten ikke, om du ikke vet hvor den er. Denne hytten skal være mer synlig, da den skal kunne sees i all slags vær og fungere som nød-hytte. Likevel skal den ikke dominere naturen, sier Johansen.

Skogbrukssjefen forteller at de er forberedt på at folk kan ha ulike meninger om hytten, men at de så langt bare fått positive tilbakemeldinger.

– Når vi promoterer Balestrand som turistattraksjon, bruker vi fjellene våre. Hytten vil gjøre oss enda mer attraktive. Det er en utradisjonell, men veldig spennende løsning, sier han.

