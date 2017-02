– Det er fryktelig om duene skal halte rundt i byen og ha det vondt, sier hun.

Ane Milde er ikke alene. Hun er med i Fuglegruppen i Bergen, som tar vare på byens fugler.

Noen har brukket foten. Andre er underernærte fugleunger som ikke aner hvor de er. Og noen har hår eller tau tvinnet så hardt rundt foten at de får koldbrann.

– Jeg holdt på med katter før, men jeg måtte til slutt gi meg på grunn av allergien. Da jeg leste om denne gruppen, tenkte jeg «det vil jeg gjøre». Det føles utrolig godt å kunne hjelpe, sier hun.

På et koselig soverom i en bydel i Bergen har hun tre pasienter boende; Rossielini, Grieg og Vivaldi. Førstnevnte en dueunge som ble funnet bak en dør i sentrum.

– Når det kommer inn så små fugler, blir du litt ekstra glad i dem, for da blir de gjerne boende en stund, sier hun,

Leggetid for duene

Når BT er på besøk, er det like før leggetid. Kveldsstellet for de tre duene består av å få medisiner, før lyset blir slukket. Vivaldi er nylig operert og blir fulgt ekstra godt opp.

– Hun her skal snart starte flygetreningen, sier Milde og peker på flokkens yngste.

Fuglegruppen i Bergen har eksistert i nesten tyve år, men ble skikkelig formalisert for rundt to år siden. De får ingen offentlig støtte og lever på midler fra støttemedlemmer og styret selv.

Annette, en av styrets medlemmer, har vært engasjert i gruppen i en årrekke. Hun vil ikke ha etternavnet sitt på trykk, da hun frykter å få dyr dumpet på sin private adresse etter tidligere erfaringer.

Får inn flere arter

– Vi så et behov for å hjelpe fugler, og noen må jo gjøre det. Det var litt tilfeldig at det ble sånn. Samtidig drives vi nok av litt idealisme, sier hun.

De anslår at de hjelper rundt 300 fugler i året. Alt fra duer og måker til hauk.

– En gang fikk vi faktisk inn en tam vaktel. Da var vi nødt til å lese oss litt opp. Da jeg googlet, kom det opp «Vaktel i brun saus» og «Vaktel med hvitløk». Den fuglen ble omplassert til en vegetarianer, for å si det sånn, sier Annette og ler.

De vet at ikke alle er like glade i fugler. Da de startet for tyve år siden, kunne de få seg en skikkelig skjennepreken når de var ute og så til fuglene. Slik er det heldigvis ikke lenger.

– I dag forstår vi bedre den viktige rollen fuglene har og at de fungerer som naturlige renovasjonsarbeidere i byen. De plukker opp og fjerner det folk kaster etter seg, sier Annette.

Tilpasser seg enkelt

Det er helt klart duer de får flest inn av. De er også relativt enkle å plassere ut igjen i byen.

– Jeg pleier å strø litt mat utover, for å samle en liten gjeng. Deretter slipper jeg duen fri. Av og til går den rett inn i flokken for å spise. Av og til flyger de rett til værs. Når det nærmer seg utslipping, merker jeg de blir utålmodige, sier Milde.

Gruppen får ofte epost av bergensere som har funnet skadet fugl. Andre ganger finner de dem selv, på en av deres mange runder. Det kan bli mye for få personer.

– Vi hadde trengt så mange flere. Både til henting, bringing og som rehabiliteringshjem. Anes hjem er førsteklasses for fuglene, men vi skulle hatt flere steder, sier Annette.

Straks er det vår. Den mest arbeidskrevende sesongen for den fugleglade gjengen. De håper de har nok rom til å ta imot dem som kommer. Hjerterom er det i hvert fall nok av.