– Vi tok samme selskap på samme sted i fjor. Jeg tror dette handler om å tjene mest mulig penger.

Det sier Nils Rune Nævdal, inspektør i Statens vegvesen.

De spanske turistene hadde blitt plukket opp av turistbussen på Flesland og var på vei til Voss da de ble stoppet i Åsane.

Da kontrollørene veide kjøretøyet, viste det seg at de hadde 2,2 tonn i overvekt. Samme selskap ble stoppet på samme sted i fjor, også da med overvekt. Det var NRK som først omtalte saken.

– Nå har de brent seg to ganger, så jeg håper de har lært. Jeg tror dette har med konkurranse å gjøre. De vil tjene mest mulig penger og fyller opp bussene. De gambler på at de ikke blir stoppet, sier Nævdal.

– Fortvilet

Overvekten førte til at selskapet måtte ut med flere tusen kroner på stedet.

Turistene fikk ikke kjøre videre før all bagasjen var fjernet.

– De ble selvfølgelig fortvilet. Du forventer jo å få med deg bagasjen din, når du har betalt for en tur. Det er ikke kjekt for noen parter dette her, men vi var nødt til å fjerne overvekten, sier han.

Etter å ha betalt boten, fikk bussjåføren kjøre videre. Litt senere ble bagasjen plukket opp av en varebil som skulle frakte bagasjen til Voss.

– Men selskapet har jo et problem i fortsettelsen. De må finne en måte de kan ta med seg bagasjen rundt i landet på lovlig måte. Det blir en stor kostnad for dem, sier Nævdal.

Håper de har lært

I fjor tok de rundt åtte turistbusser for overvekt. Nævdal tror det finnes store mørketall.

– Når vi ser turistbusser hvor alle setene er tatt og det er helt fullt, så hender det vi stopper dem. I snitt har en passasjer med seg 20 kilo, og da blir det lett overvekt om bussen er fullsatt, sier han.

– Hvorfor er overvekt farlig?

– Det er de som laget bussen som har satt grensen for hvor mye vekt man kan ha med seg. Overstiger man dette, er det skummelt. Både bremser, styring og stabilitet er avhengig av at vektgrensen er overholdt, sier han.

Viktig påminner før ferien

Det er ikke bare turistbusser som kjører med overvekt. Han vil anbefale alle som skal på bilferie i år å sette seg godt inn i hvor mye vekt de kan ha med seg.

– Det gjelder både personbiler, tilhengere for personbiler og campingvogner. Det er ikke bare trafikkfarlig, men du sliter også med forsikringen dersom noe skulle skje, sier han.

Bergens Tidende har tirsdag kveld vært i kontakt med selskapet som eier turistbussen. De har foreløpig ikke ønsket å uttale seg i saken.