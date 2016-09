Rånere, burnere og mopedister plager folk i Fana. Nå varsler politiet tiltak.

To mopedister kjørte på skoletaket, og mange eldre bilførere burnet med rådyre biler ved Lagunen.

Frykter alvorlige ulykker

Politiet i Bergen sør har en lang liste med uvettig kjøring fra helgen. Det er for så vidt ikke noe nytt, men denne helgen ser det ut til å ha vært vill vest i Fana.

– Vi ser at altfor mange unge i Bergen sør utsetter seg selv og andre for fare når de kjører bil, moped eller motorsykkel. Vi har et nært samarbeid med skolene, men ønsker at foreldre og voksne skal følge ekstra godt med. Vi er redd for at det skal skje alvorlige ulykker, sier Bård-Tore Norheim, politioverbetjent ved Bergen sør.

Kjørte på skoletaket

Her kan du lese deler av loggen hans etter helgen:

Fredag kl. 18.30: To mopedister holdt på å kjøre på to personer i Dyngelandsvegen.

Fredag kl 19.30: To mopeder kjører uvettig ved Lagunen.

Fredag kl. 20.30: Politiet får melding om at to mopedister kjører på taket på Ulsmåg skole. De er borte når politiet kommer.

Fredag kl. 22.51. Mange biler som burner i Laguneparken. Ifølge Norheim var det dyre biler som Mercedes, BMW, Audi og Tesla. Han er usikker på om bilene tilhører foreldrene, men sier at mange unge har slike dyre biler.

Burnet på taket

Fredag kl. 22.53: To mopeder avskiltet i Nesttunvegen på grunn av tekniske feil.

Lørdag kl. 01.30: 23-åring på motorsykkel mistet førerkortet etter å ha blitt stanset i hardangervegen på Øvsttun i 85 km/t i 50-sonen.

Lørdag kl. 02.16: Kvinne (37) stanset i Nesttunvegen. UPs prøve gjorde utslag på metamfetamin.

Lørdag kl.16.56:Ø Flere biler burner på øverste tak på parkeringshuset på Nesttun.

Fem mopeder i bredden

Lørdag kl.19.00: Bilfører stanset og fratatt førerkort. Påvirket av hasj og besittelse av narkotika.

Lørdag kl. 20.30: Bilfører (19) i BMW målt til 155 km/t i Fritz C. Riebers veg. Fratatt førerkort.

Lørdag kl. 23.30: Fem mopedister observert ved siden av hverandre sørover på Fritz C. Riebers veg. De holdt ca. 40 km/t i 80-sonen.

Lørdag kl. 23.30: Innringer melder om at flere mopedister kjører «idiot» i Elvenesvegen retning Vallaheiane..

Søndag kl. 00.30: Fører stanset i narkotikarus på Midttun. Besittelse av narkotika.

– Det er altfor mange slike saker i vårt distrikt, og dette skyldes sikkert flere forhold. Det er mange mennesker som bor her, det er et stort område, og vi har flere skoler. Men denne kjøringen er farlig, sier Norheim.

Han forteller at politiet har hatt fokues på dette og kommer til å skjerpe kontrollene ytterligere.