To tiltalte menn i 30-årene blir torsdag fremstilt for varetektsfengsling. Politiet er redd mennene, to brødre fra Polen, ellers kan stikke av.

Politiadvokat May Britt Erstad vil torsdag kreve varetekt for to menn på 35 og 36 år. De to, brødre og polske statsborgere, ble pågrepet tirsdag kveld fordi det nå er tatt ut tiltale mot dem etter asylbrannen i Lindås i desember 2015.

Brannen var i hotellet Lune Huler, som skulle benyttes som midlertidig mottak for 40 mindreårige asylsøkere. Politiadvokat Harald Bilberg sa i etterkant av brannen at begge brødrene tilhører et miljø som er skeptiske til asylmottak.

– Statsadvokaten har tiltalt dem etter Riksadvokatens orde. Tiltalen gjelder såkalt mordbrann og grovt skadeverk. Det betyr at det var fare for tap av menneskeliv og at større verdier gikk tapt, sier Erstad.

Strafferammen for mordbrann, det alvorligste punktet i tiltalen, er inntil 21 års fengsel. Skadene er i tiltalen anslått til et beløp på over seks millioner kroner.

– Vi fremstiller de to for varetekt på grunn av unndragelsesfare. Tiltalen er ikke formelt forkynt for dem, men de er gjort kjent med den, sier Erstad.

Den ene nekter skyld

Forsvarer for 36-åringen, advokat Øivind Sterri, sier hans klient sier seg uskyldig og vil begjære seg løslatt i torsdagens fengslingsmøte. Forsvarer for den andre tiltalte, advokat Dagfinn Hessen Paust, har ingen kommentar å gi BT foreløpig.

I tillegg til de to som nå er tiltalt, har en tredje polsk mann vært siktet i saken. Han er 36 år og har aldri vært pågrepet.

Erstad ønsker foreløpig ikke å si noe om hvordan saken står for tredjemann. Det gjør heller ikke statsadvokat Benedikte Høgseth, som har tatt ut tiltalene i saken.

– Vil det si at dere ikke har fått tak i ham?

– Vi må få orientert ham om hans status i saken. Også hans sak har vært inne til Riksadvokaten, og det er tatt en beslutning. Hva den går ut på må vi få orientert ham om via en rettsanmodning til utlandet, sier Høgseth.

Vegar Valde (arkiv)

Brødre og kamerat

Ifølge Høgseth legger tiltalen til grunn at verdier for over seks millioner kroner gikk tapt i asylbrannen, som skjedde ett døgn etter at hotellet ble godkjent som asylmottak.

– Men det endelige erstatningskravet er ikke helt avklart. Det kan bli høyere, sier hun.

De to mennene i 30-årene som nå er tiltalt, er brødre. Den ene av dem ble stoppet i en politisperring 22 minutter etter brannen. Den tredje som ble siktet er en kamerat av brødrene.

To sov i boligdelen

Restaurantdelen av hotellet brant ned. Det var også branntilløp i boligdelen, der to mennesker sov, men uten at ilden fattet. De to kom seg uskadet fra brannen.

Den yngste broren har forklart i avhør at han og kameraten kjørte bil, og at de siden gikk tur med hunden.

Brannatten sporet en politihund frem en polsk sigaretteske fra stedet der vitner så en mørk personbil stå parkert. Kameraten skal ha brukt dette merket.

Den eldste av brødrene ble pågrepet på Flesland lufthavn.