I 13-tiden brøt det ut brann i et lagerbygg på Spelhaugen i Fyllingsdalen. Nesten halvannen time senere ble brannen meldt under kontroll.

Brigadeleder ved Bergen Brannvesen meldte brannen under kontroll klokken 14.28. Da hadde slukkingen pågått i over en time.

– Det er kraftig røykutvikling, men det meldes om at alle personer nå er ute av bygget, fortalte vaktkommandør Stig Tetler på 110-sentralen klokken 13.20.

Brannen ble meldt klokken 13.04. Det skal være et såkalt lagerhotell som står i brann, i følge brannvesenet. Flere brannbiler deltok i slukkingen da BT kom til stedet.

Bygget leies av firmaet Recover, som blant annet driver med sanering av brannskadde bygninger.

– Det kom mye røyk fra bygget, så vi ber folk om å holde vinduene lukket inntil alt er avklart, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt.

FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

– Ingen savnet

– Det er snakk om et større lager, og det brenner i det som er inne i lageret, forteller Kjell Ove Christophersen, vakthavende i Bergen Brannvesen rundt klokken 13.40.

Han sier at ingen er meldt savnet, men kan ikke svare på om noen var inne i bygget da det begynte å brenne.

– Det er høy temperatur, særlig rett under taket. Vi prøver å ventilere røyk gjennom taket nå, sier Christophersen.

Brannvesenet har god kontakt med eier av bygget, men vil ikke si om eier har en formening om årsak.

Artikkelen fortsetter etter kartet:

Nabobygg evakuert

På grunn av røykutviklingen ble også nabobyggene evakuert.

Politiet i Hordaland meldte på twitter klokken 13.14 at alle nødetater var på vei til brannstedet.

Klokken 13.23 melder brannvesenet at det pågår slukking av brannen. Fire minutter senere ble det meldt at brannen ikke var under kontroll.

Firmaet Recover leier lokalene der det begynte å brenne.

– Vi vet ingenting om omfanget ennå, men vi var få på jobb da det begynte å brenne, og alle skal ha kommet seg ut, sier regionsjef Trond Lefdal i Recover til NRK.

Firmaet driver blant med å sanere bygg som er skadet av nettopp brann.