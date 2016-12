Røykfullt kontorbygg ved Knarvik videregående skole ble evakuert, opplyser operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Et kontorbygg ved Knarvik videregående skole skal være fullt av røyk, opplyser vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen torsdag morgen.

– Det var mannskap fra BKK som meldte fra til oss om at det luktet røyk fra «gamle yrkesskolen», sier Myking.

– Gikk inn med røykdykkere

Brannvesenet fikk meldingen fra BKK klokken 10.35, og var raskt fremme på stedet.

– Vi gikk inn med røykdykkere, og fant røyk i lokalet, men ingen tegn til en brann, opplyser Myking.

Klokken 12.12 kan Sigbjørn Villanger ved 110-sentralen opplyse om at det var en brann i en transformator inne i bygget som var årsaken til røykutviklingen.

– Mannskapet fra Knarvik stasjon har vært inne og slukket ilden, og ventilasjonsanlegget er tatt på for å få ut all røyken, opplyser Villanger.

– Gjennomsøkte bygningen

Brannvesenet er ennå på stedet da BT ringer.

– De bruker varmesøkende kamera for å forsikre seg om at alt er slukket, det er et stort bygg, sier Villanger.

Tidligere torsdag morgen meldte operasjonsleder i Vest politidistrikt, Arve Samsonsen, at politiet var på stedet og evakuerte bygningen.

– Det var ikke så mange å evakuere på grunn av fellesferien, men vi har likevel gjennomsøkt bygningen, og utløst brannalarmen for å være på den sikre siden, sier Samsonsen.