Tunnelen måtte stenge etter at det tok fyr i og kom åpne flammer fra en lastebil.

SISTE: Cirka klokken 11.10 melder Vegvesenet tunnelen åpen igjen. Ifølge politiet er det redusert hastighet. Tungbilberger er bestilt for å fjerne lastebil med henger.

– Vi fikk melding om at det er røykutvikling fra en lastebil i tunnelen. Brannvesenet er på vei og tunnelen er stengt, sa trafikkoperatør Tore Tysse i Vegtrafikksentralen like etter at meldingen kom i 10-tiden.

– Brannen er slokket og under kontroll, sa Thomas Gjertsen ved 110-sentralen i Sunnhordland ganske kort tid senere.

Han bekreftet da at det var en lastebil som brant. Føreren er «tatt hånd om», melder politiet.

Politiet melder videre at det er uklart hva som skjedde, og at føreren har pustet inn røyk. Formen hans beskrives som «ok», og han er i stand til å prate med politiet.

Ingen andre ble skadet.

Cirka klokken 11.30 melder Vegvesenet at de ikke regner med større køer etter brannen.

Sjekker mulige tunnel-skader

– Brannvesenet kjører gjennom for å klargjøre tunnelen, sier trafikkoperatør Albert Sherington ved VTS.

– Vi må også inn med egne folk for å se at det ikke er skader på tunnelveggen eller på annet utstyr i tunnelen. Når det er avklart, så skal det ikke gå så veldig lang tid før vi kan åpne.

E39 Bømlafjordtunnel er stengt pga brann i kjøretøy. — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) June 5, 2017

Uklart når kan åpne

Det er ventet stor trafikk sørfra mot Bergen i ettermiddag i forbindelse med pinsehjemfarten.

Politiet i Sør-Vest skrev dette på Twitter: «Åpne flammer fra motoren. Er nå slukket. Fører tatt hånd om.»

