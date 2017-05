Bøndenes protestaksjon mot landbruksoppgjøret gikk relativt rolig for seg. Matkrise og tomme butikkhyller ble det ingenting av.

Aksjonen ble startet på 25 steder i landet fredag morgen, tre av dem i Bergen. I forkant var det ikke sagt noe om varigheten. Det ble med tre timer.

Klokken 09 ble aksjonen, rettet mot utkjøringen av varer fra de tre største matkjedenes grossistlagre, avblåst.

– Vi har ikke ønsket å ramme forbrukere og andre som jobber i matkjedene, sa bondelagets leder Lars Petter Bartnes til NTB.

200–300 bønder deltok i aksjonen. I Hordaland ble lagrene til Asko, Rema og Coop i bergensområdet blokkert.

Ørjan Torheim

– Amper stemning

Politiet fulgte aksjonen flere steder rundt om i landet.

– Her i Bergen har vi ikke fått noen meldinger om problemer. Vi er således ikke til stede med patrulje på noen av de aktuelle stedene, sa operasjonsleder Terje Magnussen ved Vest politidistrikt.

Politiet hadde ikke gitt tillatelse til blokade.

Ifølge Bergensavisen var det amper stemning på Liland fredag morgen. Bodil Flesland i Bergen Bondelag fortalte følgende:

– En sjåfør var litt hissig. Han skulle ut og vi hørte han gasset på. Han kjørte ned sperringene våre, sa hun.

Sjekket for varer

Utenfor Remas lager på Hylkje gikk alt stille og rolig for seg. Lastebiler og trailere ble sluppet inn, men ingen kom ut med matvarer i lasten.

En lastebil fra Schenker på vei ut ble holdt igjen litt, og sjåføren måtte vise at det var tomt baki. Så flyttet den sperrende traktoren seg, og lastebilen fikk kjøre ut.

Ørjan Torheim

– Valgte rett

– Vi har ikke stoppet noen, sa Lars Bø, utpekt som talsmann på stedet og styremedlem i Hordaland Bondelag.

– Hva tenker du om aksjonsformen dere har valgt? Det er jo uskyldige tredjeparter som rammes, dagligvarehandel og vanlige folk som skal handle?

– Det er jo ... Selvsagt er det mange aksjonsformer vi kunne valgt. Men jeg tenker at vi valgte rett.

– Helt feil å regne i prosent

Bø mener bøndene kom betraktelig dårligere ut av årets oppgjør enn sammenliknbare grupper.

– Vi får cirka 8000 kroner per årsverk, mens andre vi sammenligner oss med får cirka 16.000. Så kan du si at vi har fått en relativt stor prosentvis økning. Men det blir helt feil å regne i prosent når grunnlaget vårt er så lite. Vi trenger kronetillegg, ikke prosenter.

Ørjan Deisz

Selv er Bø melkebonde på Voss. Han forteller om en hverdag der han må ha litt tilleggsjobb for «å synes at han har det greit nok».

– Vi må holde tritt med utviklingen innen dyrevelferd og matsikkerhet. Det koster penger, blant annet med omlegging til løsdrift og fornying. Det er for lite økonomi i næringen nå til å håndtere det.

Tre traktorer

Like over klokken 06 fredag morgen var også fylkesleder Frøydis Haugen på plass utenfor Remas lager på Hylkje.

– Vi er her med tre traktorer og en maskinhenger. Vi har nå tenkt å bli her en stund, sa hun.

Ørjan Torheim

Haugen er klar på at bøndene er i opprør.

– Når vi nå blokkerer utkjøringen av varer, er det for å synliggjøre for samfunnet hva som blir konsekvensene av matmangel. Og for å vise hvor mye norsk mat bidrar med i kjøleskapet.

– Er det en rettferdig måte å aksjonere på, synes du?

– Vi bønder har ikke så mange andre måter å aksjonere på. Vi kan ikke streike, for det går ut over dyrene. Og å tømme ut melk, for eksempel, er etisk uforsvarlig. Nå stopper vi heller maten i dette leddet, når varene står på lager og ikke forringes nevneverdig.

Det var tirsdag det ble brudd i jordbruksforhandlingene. Torsdag aksjonerte bønder langs veier og i butikker landet over.