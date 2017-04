Brannvesenet har kuttet strømmen i området og sliter med vanntilgang. Ber folk om å spare på vannet.

Natt til mandag 2. påskedag oppdaget en nabo i Vågsvåg at huset ved siden av sto i brann.

– Vi fikk meldingen klokken 03.17. Da brannvesenet kom frem var huset overtent, sier operasjonsleder Espen Gulliksen i Vest politidistrikt.

Huset er totalskadet, og slukningsarbeidet pågår fortsatt. Politi og ambulanse er i beredskap på stedet.

Frykter at brannen sprer seg

– Det var ingen i huset da brannen startet, og ingen skal ha kommet til skade. Personen som eier huset er på jobb uten dekning, men vi har fått tak i familien som skulle varsle ham, sier Gulliksen.

Erling Wåge

Brannvesenet frykter at brannen skal spre seg til et hus like ved. Det skal ikke være mennesker i dette huset.

– Brannvesenet jobber med å forhindre spredning, men har slitt med vanntilgangen. Folk i område bes om å bruke så lite vann som mulig, sier Gulliksen.

– Under oppussing

På grunn av vannmangel måtte brannvesenet få hjelp fra stasjonen i Eid, som bistår med en tankbil.

– Brannvesenet har også måttet koble ut strømmen av sikkerhetsmessige årsaker, så folk i området må klare seg uten strøm i en periode, sier Gulliksen.

Erling Wåge

Etter hva politier erfarer skal det totalskadede huset ha vært under oppussing da brannen startet.

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

Bildene i saken er hentet fra Fjordenes tidende.