I RETTEN: Politiadvokat Trond Eide (til v.) og forsvarer Einar Råen. FOTO: Per Lindberg

Blottersiktet skjelte ut alle i retten

Mannen er siktet for å ha sperret inne to barn og blottet seg foran dem i leiligheten sin. Da han ble fengslet, slo han i bordet og kalte de andre i rettslokalet for idioter.