Han var bare 17 år da han ranet YX-stasjonen på Voss sammen med tre andre gutter. Nå har han fått sin straff.

Natt til fredag 23. oktober 2015 ble YX-stasjonen på Voss ranet ved 04-tiden. Fire maskerte ransmenn rettet et våpen mot den ansatte på bensinstasjonen. Våpenet viste seg å være en softgun, mens ransmennene viste seg å være fire gutter, en på 16 år og tre på 17. De fikk med seg penger, tobakk og snus, men ble raskt pågrepet.

La seg flat

16-åringen har fått sin dom, nå er en av 17-åringene dømt i Nordhordland tingrett. Resultatet ble ungdomsstraff i ett år. Hadde det vært en voksen mann som begikk ranet, ville normalstraffen ha vært fengsel i ett år, ifølge dommen.

I retten innrømmet den nå 18 år gamle mannen skyld. Han fortalte at han har brutt med miljøet han var en del av. Han sa også at han i dag ikke bruker narkotika og er i gang med utdannelse et annet sted i fylket. Han tar avstand fra ranet, ifølge dommen.

Må møte offeret

Det er Konfliktrådet som er ansvarlig for gjennomføringen av ungdomsstraff. Den dømte må møte offeret for den kriminelle handlingen og høre hvilke konsekvenser lovbruddet medførte, ifølge Konfliktrådet.

Videre settes det opp en plan som den dømte må forholde seg til. Et team følger ham opp. Minst en gang i måneden må den dømte møte en ungdomskoordinator i gjennomføringstiden av straffen.