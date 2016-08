Leiaren si dobbeltstemme avgjorde.

Den eine halvparten ville helst avvise liturgien som den andre gjekk heilhjarta inn for. Tysdag skulle dei ti medlemmane med røysterett i Bjørgvin bispedømeråd skrive ein felles høyringsuttale om vigselsliturgi for menneske av same kjønn.

Begge partar var godt førebudde. Både den konservative og den liberale fløyen la fram fleire alternative framlegg til uttalen til Kirkerådet.

Men under voteringa fall det eine etter det andre.

Fem for, fem mot

Knapt eit einaste av administrasjonen sine framlegg vart vedteke samrøystes. Slik er bispedømerådet i Bjørgvin eit spegelbilete av Den norske kyrkja; splitta i synet på om likekjønna skal få gifte seg i kyrkja.

Alt på det første punktet kom delinga til syne. Rådet skulle svare på om framlegget til ny liturgi er i samsvar med vedtaket på Kyrkjemøtet i vår.

Fakta: Kyrkjemøtet I april i år opna kyrkjemøtet for at likekjønna kan gifte seg i kyrkja. Kyrkjemøtet er det øvste representative organet i Den norske kyrkja. Har 116 medlemmar frå bispedømmeråda, og samlast ein gong i året.

Fløyane la fram sine alternative formuleringar, men det var ikkje stemning for verken det eine eller andre.

Leiar Inger Helene Nordeide, som tilhøyrer den konservative fløyen, la fram eit subsidiært framlegg:

"Ja, men vi ynskjer prinsipielt ikkje ei slik ordning då det bryt med vår oppfatning av kva eit ekteskap er".

Fem stemte for, fem mot.

Når stemmetalet er likt, har leiaren dobbeltstemme. Dermed vart formuleringa vedteken.

- Ingen omkamp

- Dette er ingen omkamp, men eit signal til Kirkerådet. Vi meiner at det ikkje er skriftmessig grunnlag for ein vigselsliturgi for likekjønna. Det bryt med ekteskapssynet i Bibelen, seier Nordeide.

Nestleiar Karl Johan Kirkebø ser annleis på det. Han tilhøyrer den liberale fløyen og representerer Åpen folkekirke i bispedømerådet.

- Vi går heilhjarta inn for ein nøytral vigselliturgi, slik at også likekjønna kan gifte seg i kyrkja, seier Kirkebø til BT.

Fordi medlemmane er delte, har bispedømerådet bede om at stemmetalet blir ettersendt til Kirkerådet.

- Paret må bestemme

Kyrkjemøtet har bestemt at den nye liturgien skal kunne brukast både av homofile og heterofile. Men kven skal bestemme - presten eller paret?

Ifølgje Kirkerådet, som viser til kyrkjelova, er det presten. Eit knapt fleirtal i bispedømerådet, mellom andre Kirkebø, stemde for dette punktet.

- Eg tek til etterretning at presten ifølgje lova har rett til å avgjere kva liturgi som skal brukast. Men vi i Åpen folkekirke vil at paret skal få velje, seier Kirkebø.

- Bispemøtet skal skrive ei rettleiing om korleis prestane skal handtere slike situasjonar. Dersom prest og par ikkje blir samde, vil prosten finne ein annan prest. I praksis betyr det at paret får bestemme.

- Gjer unnatak til regel

På dette punktet tilhøyrde Nordeide mindretalet. Ho er usamd i sjølve premissane for vedtaket.

- Etter mitt syn er det er beklageleg at den nye liturgien skal kunne brukast også av heterofile par. Det er unødvendig å gjere unnataket til regel, meiner Nordeide.

- Kva betyr det at bispedømerådet er splitta i denne saka?

- Mange av oss gjekk til val på nettopp denne saka. Vi veit at vi er usamde. Stemmetala var inga overrasking, svarar Nordeide.

- Vanskeleg for alle

- Ingen klatrar opp på barikadane, men det er likevel rom for å vera tydeleg. Bispedømerådet har handtert ei sak som er vanskeleg for alle, på ein god måte, og partane har behandla kvarandre med stor respekt.

Kirkebø formulerer det slik:

- I bispedømerådet som i kyrkja er det to syn i denne saka. Men vi har respekt for kvarandre, og jobbar godt og konstruktivt saman.