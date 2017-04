Supplyskipet Seabed Constructor ble tatt av islandsk kystvakt da det søkte etter vrak fra andre verdenskrig.

Skipet, som er hjemmehørende i Bergen, ble stoppet av den islandske kystvakten lørdag. Et kystvaktskip og et helikopter ble sendt ut for å avskjære det norske fartøyet.

Iceland Magazine skriver at Seabed Constructor forlot Reykjavik 22. mars og stoppet 120 nautiske mil sørøst for kysten.

Søkte ved skipsvrak

Da Kystvakten tok kontakt, skal mannskapet ha gitt motstridende svar på hva de drev med. Flere islandske medier skriver at myndighetene mistenker at fartøyet var på ulovlig skattejakt. Søket skal ha skjedd ved vraket av SS Minden, et tysk transportskip som ble senket i 1939 av sitt eget mannskap.

SS Minden prøvde å bryte gjennom den britiske blokaden mellom Island og Færøyene da hun ble oppdaget av britiske krigsskip. Mannskapet lot skipet gå til bunns for å hindre at det ble kapret av britene.

Seabed Constructor er utleid til det britiske selskapet Advanced Marine Services. Deres advokat, Bragi Dór Hafþórsson, sier til BT at han har fått beskjed av sine klienter om ikke å si noe mer om saken enn han allerede har gjort.

– Ikke ulovlig

– Hva lette skipet etter?

– Jeg kan dessverre ikke uttale meg. Beklager, sier Hafþórsson.

Til Iceland Monitor sier han at selskapet har spesialisert seg på å redde verdisaker fra vrak, og at det ikke er nødvendig med noen tillatelse fra myndighetene.

– Ifølge loven trenger man tillatelse for vitenskapelige undersøkelser. Min klient mener det gjelder naturressurser, ikke dykking til et kjent skipsvrak for å redde verdisaker, sier han til nettsiden.

Fraktet harpiks

Eieren av Seabed Constructor er Swire Seabed AS. Administrerende direktør Arvid Pettersen vil ikke uttale seg om saken.

Fakta: Swire Seabed Eies av Singapore-baserte Swire Pacific Offshore, et heleid datterselskap av Swire Pacific Ltd, et av Hong Kongs største børsnoterte selskaper med en diversifisert portefølje innenfor eiendom, luftfart, drikkevarer, sjøfart og handel og industri.

Swire Pacific Ltd er eiet 54% av det London-baserte konsernet John Swire & Sons Ltd.

Swire Seabed har gjennomført en av de dypeste bergingsaksjonene av edelt metall som noen gang er gjennomført: I 2012 og 2013 hentet de opp over 110 tonn sølv fra SS Gairsoppa som ligger på 4,700 meters dyp utenfor kysten av Irland.

Selskapet var også med og søkte etter vraket etter Air France-flyet som styrtet i Atlanterhavet. Kilde: Swire Seabed

– Vet du hva skipet lette etter?

– Selvfølgelig vet jeg det, men dette er det opp til kunden å uttale seg om. Jeg har ingen kommentar.

Spørsmålet er hvilke skatter som kan befinne seg om bord. Den islandske kringskasteren RUV har snakket med en historiker som sier den eneste kjente lasten på SS Minden er harpiks, men at det trolig ligger andre verdisaker i vraket siden det britiske selskapet er villig til å punge ut for en dyr ekspedisjon.