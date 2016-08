Nesten 10.000 liter med vann skal pøse ned på skuespillerne i musikalsatsingen «Singin' in the Rain». - Her føler bergenserne på scenen seg hjemme, sier Bjarte Hjelmeland og ler.

Fredag blir det gallapremiere på «Singin' in the Rain» på Folketeateret i Oslo – et teater der erkebergenser Atle Halstensen er sjef.

- Stemningen på Wesselstuen

Det er ikke tilfeldig at vi har hyret Bjarte Hjelmeland inn som instruktør, og Stian Blipp og DNS-veteran Siren Jørgensen som to av musikalens hovedroller.

Les også Nå blir han musikalstjerne

- Bjarte instruerer på østnorsk fordi det er så mange østlendinger med, men når han, Atle og jeg kommer sammen blir det rene Wesselstuen-stemningen. Alle blir ekstra grov i målet. En trygg og god kjuagutt-følelse, sier Stian Blipp.

Far og datter: - Jeg måtte venne meg til tekstene til min datter

BT er med på en av prøvene på det store teateret som kan huse over 1300 publikummere. Dette er en gigantproduksjon, den største Halstensen har vært med på i sitt lange teaterliv.

Kortere enn på DNS

- Vi har 400 kostymer. Det har aldri vært så mye scenografi på scenen her før. Og regnsystemet er egentlig helt vanvittig. Vi har bygget nytt tak med takrenner og eget pumpesystem. Det skal pøses bortimot 10.000 liter ned på scenen hver kveld. Vannet går alle veier. Det er mye som skal tørkes før neste forestilling, sier Halstensen – vel vitende om at det må selges mange titusen billetter for at kjempeløftet skal gå i pluss.

Jo Straube

Bjarte Hjelmeland, som hadde akkurat seks uker fri mellom sommerforestilling i Grimstad og turnéstarten på «I lånte fjær», understreker det grandiose i oppsetningen.

Fikk gode kritikker: Fjær som passer

- Jeg har aldri laget en så stor fullskala musikalproduksjon tidligere. Alt er stort, inkludert mange dansere og musikere. Derfor er jeg veldig glad for at jeg har en medinstruktør, Lars Jacobsen, som jeg kjenner godt. Vi har kortere prøvetid enn på for eksempel DNS, men arbeidsdagene er lengre – fra 11 til 20. Det blir mye egeninnsats. Derfor er det bra at ingen skuespillere skal spille annet teater på kveldstid når vi prøver. De kan ha full fokus på «Singin' in the Rain», sier Hjelmeland.

- Kan ikke bare kødde og gjøgle

For Stian Blipp blir dette en skikkelig ilddåp. Åsane-gutten har aldri spilt skikkelig teater tidligere.

Jo Straube

- Her kan jeg ikke bare gjøgle, kødde, improvisere eller jukse hvis noe går feil. Det må danses, synges og spilles skikkelig. Og ofte alle tre ting samtidig. Heldigvis blir jeg drillet og trent i mange uker. Dette er rett og slett en skole for meg. Jeg merker at jeg blir en flinkere underholder av dette, blir mer fokusert. Dette er en jomfrutur for meg – og jeg er allerede blitt forelsket i faget. Kanskje det blir drama neste gang.

- Hvordan er Bjarte Hjelmeland som lærer?

- Den beste jeg har hatt. Bjarte er veldig flink til å geleide meg i riktig retning. Siren Jørgensen er dessuten er en av de morsomste jeg har jobbet sammen med. I de scenene vi har sammen, måtte det legges inn smil og latter i karakterene. For jeg holder på le meg i hjel, sier Blipp smilende.

En skikkelig diva

Han og Atle Pettersen spiller bestevennene Don og Cosmo, som regjerer kjendisspaltene og filmbransjen i Hollywood, mens Siren Jørgensen spiller Lina Lamont, filmstjernen som ikke klarer overgangen fra stumfilm til talefilm på grunn av sin stygge stemme.

Jo Straube

- Hun har ikke noe begrep på god eller dårlig stemmebruk. Fordi ingen har tidligere brydd seg om stemmen hennes. I tillegg er hun en diva. Så når filmselskapet vil skvise henne ut, våkner forretningskvinnen. Hun har bein i nesen, selv om hun virker som et mehe. En kjempegøy rolle å spille. Men det tar skikkelig på stemmebåndet.

Siren Jørgensen i flere kanaler: Klar for nok en storrolle

- Du sier at du gjør rollen slik du tror Bjarte Hjelmeland ville gjort den?

- Han er ikke bare en fabelaktig instruktør – han er også utrolig god på å spille damer. Vi har bevisst valgt at karakteren ikke skal spille på penbergensk, men gitt henne en nasal, litt breial dialekt, sier Siren Jørgensen, som nå er ute i sin tredje permisjon fra DNS.

Pause fra Bergen

- Jeg er i en periode i livet der jeg kan være fleksibel, så det er litt i det blå når jeg kommer tilbake til DNS og Bergen. Det var jo en stor overgang blant annet da jeg gjorde forrige storproduksjon på Folketeateret, «Mary Poppins». «Jeg kjenner jo ingen», husker jeg at jeg tenkte. Jeg savner jo teateret, byen, kollegaene, vennene. Men det er veldig mye god energi i folkene på «Singin' in the Rain». Vi jobber hardt og målrettet, sier Jørgensen.

Jo Straube

Musikalen skal gå til neste sommer. Blipp er litt bekymret for hvordan det vil passe inn med hans rastløse natur.

- Dette blir en maraton. Jeg vil nok etter 2–3 forestillinger tenke: «Nå skal jeg gjøre noe annet». Og så er det 60 forestillinger til. Jeg må bare prøve å få det til å føles ferskt hver kveld. Jeg blir også stresset av å bli bundet opp. Heldigvis skjer spillingen på kveldstid, så jeg får frigjort tid på dagene andre prosjekter, sier Blipp.