Nær halvannet døgn etter brannen ved Trengereid begynner togene å gå igjen.

Bergensbanen ble ved 16.30-tiden søndag ettermiddag åpnet for trafikk, etter å ha vært stengt siden tunnelbrannen ved Trengereid lørdag morgen.

– Nå har vi jobbet dag og natt for å få åpnet banen igjen, og vi er svært glade for at det igjen kan kjøres tog på strekningen, sier pressevakt Randi Folke-Olsen i Bane NOR i 16.45-tiden.

Det forventes normal trafikk på strekningen innen kort tid, forklarer pressevakt Håkon Myhre i NSB.

– Nå håper vi å komme i gang med å kjøre tog så kjapt som mulig og få togene inn i normal drift. Vi oppfordrer kunder som skal reise på strekningen om å gå inn på NSB.no eller appen for å få informasjon om sin reise.

Mange frustrerte kunder har ringt inn til NSB siden banen ble stengt.

– Likevel har de fleste forståelse for at dette er ikke noe vi råder over, sier Myhre.

Både kjøreledning og signalanlegg måtte repareres etter brannen.

– Det var store skader, så det ble en omfattende reparasjon, sa pressevakt Folke-Olsen, klokken ti søndag formiddag.

– Det gikk ikke som vi ønsket

Siden brannen stengte tunnelen har det blitt kjørt busser mellom Voss og Bergen.

– Hva kan du si om situasjonen i går?

– Det er ikke tvil om at det ikke gikk som vi ønsket i går. Situasjonen var prekær. Det lar seg ikke gjøre å skaffe busser til flere tusen mennesker på så kort tid. Vi forstår passasjerene sin situasjon, og ber om forståelse for vår situasjon. Vi er ikke ansvarlig for en tunnelbrann, sier Håkon Myhre.

– Strandet på Voss

I går var det sykkelrittet Bergen-Voss. Det skapte ekstra problemer. Det har også vært korpsfestivalen Vossablås i helgen. Der er det 23 korps med 700 −800 musikanter pluss foreldre.

– Vi har strandet på Voss. Det var kaos i går med busser, og jeg frykter det blir kaos i dag. I Skjold skoles musikkorps er vi 35 som skulle tatt toget fra Voss til Bergen 15.40. Vi tar ikke sjansen på at det går. Vi i har masse instrumenter og trøtte unger, sa Arnfinn Horneland Kristensen i korpset, søndag morgen.

Foreldrene henter

I morgentimene søndag ringte de foreldre til barna for å få de til å komme til Voss for å hente ungene.

– Det har vært kjemperespons, foreldrene stiller villig opp. Hele åtte foreldre kommer nå kjørende opp for å hente medlemmer av korpset. I tillegg er det noen her som har kjørt opp for å se på, så vi kommer oss hjem, sa Kristensen.

Søndag ettermiddag hadde hele korpset kommet seg trygt hjem med hjelp fra foreldre.

– Vi har snakket med NSB og det ser ut til at vi får refundert en del utgifter. Så all honnør til dem, sier Kristensen søndag ettermiddag.