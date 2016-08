Ny rapport peker ut navn på 28 selgere i Bergen.

Philip Morris Norway AS lager årlig en oversikt over ulovlig salg av tobakk. I 2016 har selskapet også gjort en undersøkelse på ulovlig internettsalg i Norden.

31 på Vestlandet

- Det viser seg at vi fant flest «tilbydere» i Norge, til tross for at vi er det minste landet i undersøkelsen. 97 ulovlige selgere er identifisert i Norge. 31 av dem holder til på Vestlandet, hele 28 i Bergen, opplyser kommunikasjonsdirektør Christian Angell i Philip Morris Norway AS.

Han sier at Østlandet og Oslo-området også er svært godt representert. I Nord-Norge, Trøndelag og på Sørlandet er det bare registrert mindre aktivitet. 96 av de 97 ulovlige selgerne ble funnet på Facebook.

Tallene på ulovlige selgere man har funnet via nett i Sverige er 16, Danmark 12 og Finland 11.

Første undersøkelse

- Dokumentasjon som ligger i rapporten vil bli overlevert politiet, tolletaten og skatteetaten. Rapporten inneholder blant annet en liste med navn på 97 aktører, noen også med bilde, på Facebook. Vi håper at politiet har anledning til å prioritere dette materiellet. Ulovlig salg av tobakk og smuglervarer via nett ser ut til å ta av. Det er første gang vi foretar en undersøkelse av ulovlig internettsalg innenfor dette området i Norge, sier Angell, som håper rapporten også skal ha preventiv effekt.

Surveillance Group Ltd, som står bak rapporten, har registrert at selgerne oftest er polakker eller litauere, at de er mellom 18 og 30 år gamle, ofte studenter eller transportarbeidere. Selgernes nasjonalitet avsløres av listen som Bergens Tidende har fått tilgang til. Undersøkelsene i marken ble gjort fra 1. april til 14. juni.

Taper 100 millioner

- Det positive vi kan lese ut fra rapporten er at trenden heldigvis går riktig vei. For tredje år på rad går den uregistrerte omsetningen ned i Bergen. Nå er Bergen 3. verst i Norge, med 43,2 prosent uregistrert andel. Dette gir, ifølge våre beregninger, et økonomisk tap for Bergen på nesten 100 millioner kroner. I snitt taper hvert utsalgssted over 600.000 kroner, sier Angell.

Han sier at bransjeorganisasjonen Philip Morris Norway AS ikke kommer til å anmelde forholdet på de mange som nå er identifisert som ulovlige selgere.

- Vi peker på et samfunnsproblem. Her er det jo en hel masse skattekroner den norske staten går glipp av. Tobakk er strengt regulert her i landet. Vi antar at de færreste av selgerne på Facebook ber om legitimasjon når de selger til kundene sine, sier kommunikasjonsdirektøren.