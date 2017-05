Se hvordan været blir resten av uken. Vi lover deg at du ikke blir skuffet.

– Har du mulighet til å ta ut fridagene dine på kort varsel, er dette uken å gjøre det. Stikk ut og sol deg eller ta en tur på fjellet, sier Roar Teigen, meteorolog hos StormGeo.

Like etter klokken åtte mandag kveld tikket dagens statistikk inn på kontoret hans. Bergen stakk av med «seieren» som landets varmeste by. Vår største konkurrent var Kongsvinger, men der ble det aldri varmere enn 16,5 grader. I Bergen derimot; en hel grad varmere.

– På det varmeste var det 17,5 grader. Byen slo skikkelig til i dag, sier Teigen.

Sterk sol

Meteorologen sier det ikke er unormalt. Det er ofte fint vært i Bergen i april og mai. Ifølge Teigen er det de tørreste månedene i året.

– Solen er like sterk nå som ut i august. Når vi slipper den kalde vinden vi så i forrige uke, blir det varmt og deilig, sier han.

– Og den kalde vinden kommer heller ikke tilbake?

– I hvert fall ikke før søndag. Det blir sol og lettskyet hele uken.

Fred Ivar Klemetsen

– Hurra! Hvordan har været vært i Oslo da? Vi liker å ha det varmere enn østlendingene.

– Der var det også fint vær i dag, men det ble ikke varmere enn 14 grader. Senere i uken kan det komme opp imot tyve grader i øst. Det blir det trolig ikke i Bergen, kanskje på Voss på fredag.

To høytrykk på rad

– Hva er det som gjør at det blir så fint vær?

– Først kom det ett høytrykk, så kom det ett til. Lavtrykkene ligger og surrer oppe ved Grønland og kommer seg ikke hit. Det gjør at det blir behagelig og fint for oss.

Roar Teigen/StormGeo

– Er det noen i Norge som er like opptatt av været som oss bergensere?

– Kanskje nordlendingene? De har enda mer vær en oss i vest, men ja. Det er såpass mye vær her at det er ikke rart at det blir rene 17-mai-toget til fjells med en gang solen skinner.

– Da må det være en takknemlig jobb å være meteorolog?

– Det er veldig kjekt. Tenk å være meteorolog i sør i Spania og melde det samme været halve året. Da kan man jo egentlig bare stikke fra jobb og komme tilbake i oktober. Vi har enorme sesongvariasjoner her hos oss. Det er absolutt en kjekk jobb.