Mer godvær og høyere temperaturer i vente. Men neppe rekorder, og regnet er ikke langt unna.

Behagelige 21,7 grader ble målt i Bergen klokken 10 tirsdag morgen. Og det blir ganske fint resten av dagen, også. I hvert fall er det meldingen fra meteorolog Steinar Skare ved Vervarslinga på Vestlandet.

– Det er godt og varmt nå, og i dag vil det holde seg sånn. Litt skyer i ytre strøk blir det, men det ligger an til lettskyet, pent vær gjennom dagen.

22,8 i Etne

Høyest i Hordaland tirsdag klokken 10 kom Etne, men det ikke-septemberske tallet 22,8.

På samme tidspunkt i Sogn og Fjordane ledet Svelgen, med nøyaktig samme temperatur som Bergen: 21,7 grader.

Men allerede onsdag kommer det første skåret i gleden. Skare ser en nedbørsfront som «legger seg innpå», fra Stad og sørover til Bergen.

– Nedbøren begynner i nord og det blir mest der. Hvor mye, er usikkert. Men det er varm og ustabil luft, så det kan bli kraftige byger i både Hordaland og Sogn og Fjordane.

Utrygt for torden onsdag er det også, advarer Skare. Temperaturene blir heller ikke i nærheten av rekordnivå. Likevel: Indre strøk og sør for Bergen kan komme «godt opp på 20-tallet», mener Skare, mens Bergen og nordover neppe kommer opp i de magiske 20.

– Bergen ligger akkurat i skillet, men det er antydet over 20 grader i Bergen også onsdag, er meteorologens foreløpige prognose.

Torsdag: Kan bli 25 grader i Bergen

To dager frem ser det finere ut igjen, med lettskyet, pent vær utover dagen. Skare snakker om opp mot 25 varmegrader som maks i Bergen og Hordaland.

– Det blir fine temperaturer, men det skal godt gjøres om vi slår noen rekorder.

For rekorden er enda noen hakk opp. Nøyaktig for ti år siden i morgen, den 14. september 2006, gikk kvikksølvet i september-Bergen høyere enn på over 100 år (målingene i statistikken startet i 1904, red.anm.).

Den dagen ble det målt 27,1 grader i Bergen – og det er fortsatt gjeldende septemberrekord her i byen.

Her er to andre høye septembertemperaturer fra Bergen (Florida målestasjon) som er inne på topplisten:

1. september 1974: 25,7 grader

5. september 1949: 26 grader

NTB skrev i går at globale varmerekorder er blitt slått hver eneste måned det siste halvåret. Årsaken: Etter alt å dømme menneskeskapt global oppvarming og værfenomenet El Nino.

Værskille fredag

Og mot slutten av uken avtar det lille sommereventyret, ifølge prognosene som gjelder nå.

– Det blir mer høstlig, med nedbør fra vest, spesielt om ettermiddagen og kvelden. Tidlig på dagen fredag kan det kanskje bli opp mot 20 grader, men så kommer regnet og temperaturen faller. I helgen får vi 15–17 grader som maks, sier Skare.

– «Indian Summer» er et begrep mange tenker på når det er varmt i september. Er det dette vi er inne i nå?

– Nei, det er ikke det. For det første må vi ha passert høstjevndøgn, altså 22. september, og for det andre skal det ha vært i nærheten av en frostnatt i forkant, forklarer Skare.

Som likevel ser lyst på det, mangel på rekorder til tross:

– Det er jo fint sommervær, så vi får være fornøyde med det!