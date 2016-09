De tre sørligste vestlandsfylkene har forhandlet frem en avtale om sammenslåing. I Rogaland murres det allerede.

– Denne avtalen har jeg vanskeligheter med å anbefale til min egen fylkestingsgruppe, sier Janne Johnsen.

Hun er gruppeleder for Høyre i fylkestinget i Rogaland og medlem av forhandlingsutvalget som klokken 03.00 i natt ble enige om en intensjonsavtale.

Stridsspørsmålet i den siste runden med forhandlinger var hvor de ulike funksjonene skal ligge.

Partene har godtatt at Bergen skal bli det formelle regionssenteret, men både Rogaland og Sogn og Fjordane har krevd at betydelige deler av administrasjon og oppgaver skal plasseres hos dem.

Fakta: Dette kan bli én region Sogn og Fjordane: 109.530 innbyggere. 18.619 kvadratkilometer. Fylkessete i Leikanger. Gjeldsgrad (Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter): 70,9

Hordaland: 516.497 innbyggere. 15.437 kvadratkilometer. Fylkessete i Bergen. Gjeldsgrad: 101,6

Rogaland: 470.175 innbyggere. 9377 kvadratkilometer. Fylkessete i Stavanger. Gjeldsgrad: 90,6

Til sammen vil en region av disse tre få 1.096.202 innbyggere, som er nesten hver femte nordmann.

Sogn og Fjordane får vei

Dette er noen av punktene de er enige om:

Det nye navnet på storfylket er Vestlandet fylkeskommune.

Fylket skal bli én valgkrets, med et nytt regionting.

Fylkessenteret skal ligge i Bergen. Her vil politisk ledelse og fylkesrådmannen sitte, med sine tilknyttede funksjoner.

Administrasjonen for næring og opplæring, samt kollektivtransport og idrett skal plasseres i Stavanger.

Sogn og Fjordane får administrasjonen for vei og kultur.

Administrasjonen består av direktører og fagmiljø. Hovedutvalgene for de ulike områdene skal plasseres sammen med administrasjonen.

Alle ansatte i de tre fylkeskommunene får et stillingsvern i fem år etter at det nye fylket er opprettet, altså fram til 2025, dersom planen blir fulgt. Dersom noen blir overflødige der de jobber nå, vil de få tilbud om nytt, relevant arbeid i fylket.

Det er ventet at den store kampen vil stå i Rogaland. Her er skepsisen spesielt stor i Stavanger og Dalane/Egersund. Lengst sør er tilknytningen mot Agder sterk, mens i Stavanger frykter en å få svekket sin maktposisjon.

– Den totale pakken tjener ikke vårt fylke, sier Johsen.

– Hva er det du reagerer på?

– Hordaland er pekt på som administrasjonssenter. Bare ved det har en gitt mye allerede. Men Rogaland og Hordaland er jevnstore. Hvordan veier en opp for det. Det må være en regional balanse. Det har vi ikke oppnådd, sier Johnsen.

– Har Bergen og Hordaland vært for lite rause med sine naboer?

– Jeg vil ikke peke på noen. For meg er ikke dette godt nok.

Rogaland kan bli splittet

Lenger nord i Rogaland er en imidlertid begeistret for enigheten. Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) mener Haugaland bør vinke farvel til resten av fylket hvis fylkestinget følger Høyre-toppens anbefaling.

– Vi ønsker å være i samme fylke som Sunnhordland. Vi er så gjensidig avhengig av hverandre at vi må ikke tenke tanken på å splitte oss. Derfor kan det være en fare for at Rogaland blir delt, at den fremtidige grensen går ved Boknafjorden, sier Mohn, som presiserer at dette ikke er hans førstevalg.

– Mitt mål er en sterk vestlandsregion. Vi trenger å bli større for å få innflytelse. For å få penger og statlige ressurser må vi være stor nok, sier han og legger til:

– Jeg ser ikke at dagens Rogaland er en god løsning.

Et alternativ mange i Rogaland ser for seg er politidistriktmodellen. Der ble Sunnhordland innlemmet i Rogaland. Ingenting tyder imidlertid på at sunnhordalendingene ønsker dette.

– Sunnhordland foretrekker å gå nordover. Derfor er jeg veldig fornøyd med en vestlandsregion, sier Haugesund-ordføreren.

Uenige om sognefond

Fylkene har også blitt enige om at det skal utarbeides en fordeling av verdier og fond som skal sikre at de til en viss grad blir værende i områdene der verdiene er bygget opp.

Det blir etablert to egne fond som er investeringsfond og disposisjonsfond for Sogn og Fjordane. Her skal blant annet pengene fra Fjord1-salget settes inn. Fondene kan bli på rundt to milliarder kroner.

På møtet da avtalen ble gjennomgått, viste det seg at det ikke var full enighet om dette. Hordaland og Rogaland reagerte på regnestykkene som Sogn og Fjordane la frem, og mente at de burde dele mer.

Det førte til at delegatene som trodde de var ferdig, måtte tilbake til forhandlingsbordet etter lunsj.

– Vi har ikke signert på den ferdige avtalen, sier Janne Johsen, gruppeleder for Høyre i Rogaland.

Nei til nynorskfylke

Intensjonsavtalen understreker at nynorsk har en viktig posisjon, men det blir ikke gjort til hovedmål i det nye fylket.

– Nynorsk er viktig på Vestlandet, men for oss i Rogaland er det unaturlig om nynorsk skal vere hovedspråket, sier fylkesordførar i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal, til NRK Sogn og Fjordane.

Målet er å bli enige om en intensjonsplan som kan danne grunnlag for en ny Vestlandsregion. Men planen skal opp til politisk behandling i de tre fylkestingene, først i oktober, og deretter i revidert utgave i desember.

Både i Rogaland og Sogn og Fjordane har flere politikere uttrykt skepsis til å gi fra seg førersetet til Bergen.

BT kommer tilbake med mer.