Torsdag formiddag ble NRK-dokumentaren «Lykkelandet» vist for et 30-talls rumenere på Robin Hood Huset.

– Alle rumenere i Bergen kan ikke puttes i samme bås. Vi er sinte og opprørte etter å ha sett filmen. Sinte fordi vi mener at politiet burde arrestere og sende kriminelle ut av landet. Vi som kun er her for å tigge til livets opphold må ikke tas for å være en del av det miljøet som vises i dokumentaren.

– Opprørende å se

Stan Mihan fra Jas i Romania var blant dem som benket seg foran TV-en i 3. etasje på Robin Hood-huset for å se NRK-dokumentaren «Lykkelandet», uten pressen til stede.

– Det var en opprørende fremstilling av folk fra mitt land. Trist å se, men jeg skjønner at nordmenn reagerer. Dette var ikke bra. Vi er blitt behandlet svært dårlig her i byen etter at filmen ble vist på TV, men nå håper vi bare at ikke alle blir stemplet som kriminelle, sier Mihan.

– Ser hva som foregår

Flere av dem som ville uttale seg til pressen etter å ha sett TV-dokumentaren var veldig tydelige på at rumenere i Bergen kommer fra ulike regioner i hjemlandet.

– Her er det mange grupper. At noen er kriminelle, betyr ikke at alle er det. Vi er ikke blinde og ser hva som foregår av sexsalg og annet, men dette er ikke vår business. Vi som kun er her for å tigge må få være i fred. Konsekvensen av denne kartleggingen i Bergen burde være at politiet aksjonerte og arresterte de kriminelle, sier Mihan, som selv har lyst til å reise hjem slik stemningen er i byen.

– Problemet er bare at jeg ikke har penger og ikke vet hvordan jeg skal komme herfra.

– Frykter represalier

Mihan sier at man ikke føler seg trygg som rumener i Bergen etter den massive oppmerksomheten de har fått.

– Vi er redde for hva bergenserne kan finne på når de møter oss på gatene. Vi synes heller ikke det er særlig kjekt å uttale oss om innholdet i TV-dokumentaren. Vi frykter represalier, men noen må si fra.

Åtte barn hjemme

Calin Stela er hjemmehørende i Bacau i Romania. Hun forteller at hun er alene i Bergen, og at hun har åtte barn i hjemlandet.

– Dersom vi hadde hatt så mye penger som dokumentaren viser, hvorfor skulle vi da dra til Bergen, sitte på gaten og tigge etter mynter? Hadde jeg vært i besittelse av bare brøkdeler av det som ble vist frem på TV, så ville jeg selvfølgelig vært hjemme og tatt meg av mann og barn.

Stela sier at hun ikke kjenner til prostitusjonsmiljøet, men at hun er overrasket og skremt over å høre hva som er blitt fortalt.

Roar Christiansen

– Her får vi hjelp og omtanke

– Jeg håper bare Gud og bergenserne ser i nåde til oss som ikke er involvert i det nettverket som er vist på TV. Jeg er her for å skaffe penger til mat til familien min. Jeg måtte låne penger av naboer for å komme meg til Bergen.

Den rumenske kvinnen sier at hun aldri har hatt noe med verken prostitusjon eller tvilsomt gullsalg å gjøre. Årsaken til at hun har valgt Norge for sin tiggervirksomhet, forklarer hun slik:

– Vi er blitt fortalt at her blir vi tatt vare på. Her får vi beskyttelse. Her får vi mat og drikke. Her er det mennesker som viser omtanke. Nå håper jeg at bergenserne igjen vil være slik de var før denne dokumentaren ble vist.

Marita Aarekol

Mange sinte utbrudd

Sebastian Schwalbach i Kirkens Bymisjon var til stede under visningen av TV-dokumentaren.

– Det var mange sinte utbrudd og mange spørsmål til tolkene. Vi ønsket å gi rumenerne informasjon i trygge omgivelser. Derfor ønsket vi ikke pressen til stede. Det har vært svært mange spørsmål etter at dokumentaren ble vist for det norske folk tirsdag, sier Schwalbach, som er ansvarlig for akuttovernattingen i Kirkens Bymisjon.

Bymisjonen og Robin Hood-huset jobber tett sammen. De siste dagene har utfordringen med å hjelpe rumenere hatt særlig fokus.

Mye engstelse

– Vi har registrert mye engstelse. Vi oppfordrer politi og politikere til å tenke seg godt om før de iverksetter tiltak i forhold til tigging i Bergen, sier daglig leder Marcos Amano ved Robin Hood-huset.

Samtidig håper han at politiet vil opprettholde nødvendig sikkerhet rundt rumenerne som befinner seg på gaten.

– Mange signaliserer at de ønsker seg hjem, men det er ikke så lett når bergenserne åpenbart har stengt igjen giverkranene. Det koster tross alt rundt 1000 kroner å komme seg hjem via Flesland. Med buss til Torp og fly derfra og hjem blir det litt rimeligere. Dessverre kan ikke vi hjelpe dem med penger, sier Amano.

EIRIK BREKKE

Ekstra øye med tiggermiljøet

Visepolitimester Olav Valland sier at politipatruljene er orientert om at det skal holdes et ekstra blikk på tiggermiljøet etter stemningsskiftet som har skjedd i forhold til rumenerne.

– Samtidig må vi understreke at det ennå ikke er kommet noen anmeldelser om sjikane, sparking, spytting osv. slik mediene har referert. Slik oppførsel er uansett ikke akseptabelt enten det blir anmeldt eller ei.

– Folk har krav på respekt og rettssikkerhet enten de er med i et kriminelt miljø eller ei, sier Valland.