Først gikk båten ned. Så ble båteieren saksøkt av forsikringsselskapet.

I slutten av november 2013 gikk en snekke ned på Kleppestø på Askøy. Båteieren skulle ta båten på land for vinteren, men fikk problemer og fortøyde båten. Noen dager senere lå båten nedsunket ved kaien. Båteieren meldte fra til forsikringsselskapet. Båten ble hevet og skaden taksert til 45.000 kroner.

Slangeklemme åpen

Forsikringsselskapet Codan engasjerte en tidligere politimann til å se på saken. Han snakket med båteieren og mente det var grunn til å tro at eieren sto bak forsikringssvindel.

En trepropp var forsvunnet fra båten og en slangeklemme var åpen. Selskapet anmeldte mannen til politiet, som henla saken.

Selskapet tok deretter båteieren til retten for å få ham dømt for forsikringssvindel. Selskapet tapte både i forliksråd og tingrett. Retten fant det ikke bevist at båteieren sto bak forsikringssvindel og holdt andre muligheter åpne.

– Ensporet og uforsvarlig

– Først opplever man noe så trist som at egen båt går ned, og når man så søker hjelp, får man «kniven i ryggen» der man er betalende forsikringskunde. Slik vi ser det har det vært en ensporet og uforsvarlig utredning og saksbehandling hos Codan, sier advokat Eirik Espelid til BT.

Han mener selskapet bestemte seg nokså umiddelbart etter heving av båten for hva de mente hadde skjedd.

– Selskapet lyttet verken til min klients forklaringer eller til andre eksperters uttalelser. Dommen er heldigvis langt grundigere og viser at det må stilles krav til den utredning selskapene gjør. For min klient var det avgjørende at vi tok opp kampen og at vi knytet til oss en ekstern og objektiv båtekspert, som kunne belyse saken på en helt annen måte enn de som jobbet for Codan, sier Espelid.

Får alt dekket

Han forteller at saken har vært en stor belastning for båteieren.

– Min klient ble urettmessig anmeldt til politiet. Politiet henla saken. Retten har nå frifunnet ham for å ha senket båten og dømt Codan til å erstatte båten og dekke saksomkostningene. Han ble også frifunnet for et utredningskrav fra selskapet på mer enn 140.000. Slik jeg ser det, er dette noe som kunne ha hendt mange båteiere, og det er nok ikke alle som hadde orket å ta opp kampen, mener Eirik Espelid.

Selskapet er nå dømt til å betale båteieren 31.000 kroner i erstatning etter at egenandelen på 14.000 kroner er trukket fra. Han får også dekket advokatutgiftene sine, nesten 279.000 kroner.

Forsikringsselskapet skriver i en e-post at de ikke ønsker å kommentere saken fordi den fortsatt er under behandling.